До 70%. Луценко объявил о существенном повышении прокурорских зарплат

КИЕВ, 21 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на совещании в Днепре сообщил о повышении уровня зарплат в органах прокуратуры до 30-70%, сообщает издание LB.ua.

В начале заседания он привел данные из справки о запланированной месячной зарплате прокуроров региональных и местных прокуратур.

"Региональный прокурор — минимально 23 тысячи, максимально — 33 тысячи в зависимости от стажа. Будет иметь эту вилку в размере от 27 до 44 тысяч. Начальник управления, который сегодня имеет от 14 до 23 тысяч, расчет показывает — от 18-33 тысячи. Особенно важно — это доходы главных действующих лиц, которыми являются прокуроры и следователи. Прокурор региональной прокуратуры, который на руки получает в пределах 9-15 тысяч, планируется от 15 до 26 тысяч. Старший следователь по особо важным делам сегодня имеет 11-17 тысяч, планируется 16-29 тысяч. Старший следователь, который сегодня имеет 10,5-15,5 тысяч, планируется от 15,5 до 28,5 тысяч", — приводит издание слова Луценко.

"Местная прокуратура. Руководитель сегодня имеет от 21 до 29 тысяч в зависимости от выслуги. Будет иметь от 22 до 35 тысяч. Начальник отдела — 12,5-17,5 тысяч, будет иметь 15,5-26,5 тысяч. И, скажем, прокурор, который сегодня имеет от 10 до 14,5 тысяч, будет иметь от 14,5 до 25,5 тысяч. Тоже рост по максимальной ставке прокуроры и следователи — 70%, руководство — 25-29%", — сообщил он.

Генеральный прокурор и его заместители получат увеличение на 30%, подчеркивает издание.

Ранее сообщалось, что в Верховной Раде предлагают дополнительно выделить на зарплаты в Генпрокуратуре 450 миллионов гривен.