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    Политика

    Луценко договорился с испанским генпрокурором о сотрудничестве

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    Украинская делегация во главе с Юрием Луценко имела возможность ознакомиться с опытом испанских коллег в сфере противодействия международной организованной преступности.
    Юрий Луценко и его испанский коллега Хосе Мануэль Маса
    gp.gov.ua

    КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с испанским коллегой Хосе Мануэлем Маса Мартином вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила в среду пресс-служба украинской Генпрокуратуры.

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    УНИАН
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    По данным ведомства, украинская делегация во главе с Луценко находилась с рабочим визитом в Испании, во время которого он провел ряд встреч, в частности с Маса и министром юстиции Рафаэлем Катала.

    "Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по уголовным производствам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, украинская делегация имела возможность ознакомиться с опытом испанских коллег в сфере противодействия международной организованной преступности", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

    Как отметили в пресс-службе, украинская делегация проинформировала испанскую сторону о проведенных реформах в Генпрокуратуре и результатах работы ведомства в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

    Как сообщалось ранее, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины расследует возможное злоупотребление властью при назначении Юрия Луценко генпрокурором.

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