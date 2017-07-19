Луценко договорился с испанским генпрокурором о сотрудничестве

КИЕВ, 19 июл — РИА Новости. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко обсудил с испанским коллегой Хосе Мануэлем Маса Мартином вопросы двустороннего сотрудничества, сообщила в среду пресс-служба украинской Генпрокуратуры.

По данным ведомства, украинская делегация во главе с Луценко находилась с рабочим визитом в Испании, во время которого он провел ряд встреч, в частности с Маса и министром юстиции Рафаэлем Катала.

"Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества по уголовным производствам, представляющим взаимный интерес. Кроме того, украинская делегация имела возможность ознакомиться с опытом испанских коллег в сфере противодействия международной организованной преступности", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Как отметили в пресс-службе, украинская делегация проинформировала испанскую сторону о проведенных реформах в Генпрокуратуре и результатах работы ведомства в борьбе с организованной преступностью и коррупцией.

Как сообщалось ранее, специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины расследует возможное злоупотребление властью при назначении Юрия Луценко генпрокурором.