Луценко детально расписал, как будут потрачены конфискованные 22 млрд грн

КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, куда будут направлены 22 млрд гривен конфискованные у экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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"ГПУ гордится тем, что конфискованные нами средства учтены при голосовании за Госбюджет и 22 млрд гривен отныне будут работать для обороны и развития страны", — написал Луценко.

Среди главных направлений финансирования Луценко назвал:

Министерство обороны Украины — 4,5 млрд гривен будет выделено на закупку вооружения и военной техники, на закупку и производство боеприпасов, на строительство жилья военнослужащим, на разработку новейшего ракетного вооружения, вооружения "Оплотов".

Министерство финансов Украины — 7,8 млрд гривен на повышение обороноспособности.

Национальная гвардия Украины — 900 млн гривен на закупку вооружения и техники.

Национальная полиция Украины — 980 млн гривен на материально-техническое развитие, приобретение автотранспорта, вооружение сил спецназначения.

Государственная пограничная служба Украины — 700 млн гривен на мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы, приобретению средств идентификации, закупку вооружения и техники.

Министерство финансов Украины — 2,5 млрд на программы социально-экономического развития в областях.

"Укравтодор" — 1 млрд на развитие автомобильных дорог.

Министерство аграрной политики — 2,6 млрд на поддержку фермеров.

Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ — 4 млрд на восстановление сельской медицины (амбулатории, скорые помощи, и тому подобное).

"Увеличение зарплат прокурорам на 600 млн гривен мы скоро отработаем последующими конфискациями мафиозных активов", — добавил Луценко.

Как сообщалось, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам.