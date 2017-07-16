наверх
16.07.201704:47
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Экономика

    Луценко детально расписал, как будут потрачены конфискованные 22 млрд грн

    Тема:

    Дело о госизмене. Суд без защиты и Януковича (637)

    36
    По словам генпрокурора Юрия Луценко, увеличение зарплат прокурорам на 600 млн гривен Генпрокуратура скоро отработает последующими конфискациями мафиозных активов.
    Юрий Луценко
    Украинское фото

    КИЕВ, 16 июл — РИА Новости Украина. Генеральный прокурор Юрий Луценко сообщил, куда будут направлены 22 млрд гривен конфискованные у экс-чиновников времен президентства Виктора Януковича. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

    Александр Янукович. Архивное фото
    Сайт МАКО
    Деньги не пахнут? Средства Януковича-младшего в банке Порошенко

    Читайте также: План Маршалла для Украины: раскатанные губы и карманы шире

    "ГПУ гордится тем, что конфискованные нами средства учтены при голосовании за Госбюджет и 22 млрд гривен отныне будут работать для обороны и развития страны", — написал Луценко.

    Среди главных направлений финансирования Луценко назвал:

    Министерство обороны Украины — 4,5 млрд гривен будет выделено на закупку вооружения и военной техники, на закупку и производство боеприпасов, на строительство жилья военнослужащим, на разработку новейшего ракетного вооружения, вооружения "Оплотов".

    Министерство финансов Украины — 7,8 млрд гривен на повышение обороноспособности.

    Национальная гвардия Украины — 900 млн гривен на закупку вооружения и техники.

    Национальная полиция Украины — 980 млн гривен на материально-техническое развитие, приобретение автотранспорта, вооружение сил спецназначения.

    Государственная пограничная служба Украины — 700 млн гривен на мероприятия по инженерно-техническому обустройству границы, приобретению средств идентификации, закупку вооружения и техники.

    Министерство финансов Украины — 2,5 млрд на программы социально-экономического развития в областях.

    "Укравтодор" — 1 млрд на развитие автомобильных дорог.

    Министерство аграрной политики — 2,6 млрд на поддержку фермеров.

    Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ — 4 млрд на восстановление сельской медицины (амбулатории, скорые помощи, и тому подобное).

    "Увеличение зарплат прокурорам на 600 млн гривен мы скоро отработаем последующими конфискациями мафиозных активов", — добавил Луценко.

    Как сообщалось, 28 апреля вступило в законную силу решение суда о перечислении в государственный бюджет Украины 1,5 миллиарда долларов, арестованных на счетах бывшего президента Виктора Януковича и его окружения. При этом сам Янукович утверждает, что не имеет никакого отношения к арестованным средствам. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Последствия нападения на отель в Египте
    Опасный Египет: убийство туристов в отеле
    Обыск в холдинге "Вестей" завершен, силовики покинули здание
    Дело Клименко и обыски в "Вестях"
    Эксперт общественной организации "Слово и дело", кандидат юридических наук Александр Москалюк.
    Несговорчивая Рада. Снятие неприкосновенности с нардепов
    Юрий Гаврилечко, эксперт Фонда общественной безопасности
    Медреформа или медицинский геноцид?