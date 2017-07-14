Черновецкий назвал дело против него местью Луценко

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Бывший мэр Киева Леонид Черновецкий считает дело против него местью генпрокурора Украины Юрия Луценко.

Генпрокуратура Украины в пятницу сообщила, что подозревает Черновецкого в незаконном выделении земли для постройки вертолетной площадки в Киеве в интересах окружения бывшего президента Виктора Януковича. Речь идет о статье "злоупотребление властью или служебным положением". Ведомство утверждает, что Черновецкий на посту мэра незаконно изъял, изменил целевое назначение и передал в аренду окружению Януковича землю по заниженной стоимости, что нанесло городу убытки в размере более 9,6 миллиона долларов.

"Сегодня или завтра будет мое политическое заявление. А пока скажу только, что Луценко… мстит мне за то, что на заседании СНБО в 2008 году я в присутствии всего кабинета министров и президента заявил, что он вымогает землю у мэров городов Украины и затем за взятки отдает ее бизнесменам. Луценко нечего было ответить, поэтому, когда президент вышел из зала заседания, он неожиданно подбежал ко мне и несколько раз ударил", — написал Черновецкий на своей странице в Facebook.

По его словам, решение о выделении земли для постройки вертолетной площадки принимал уже не он, а другие руководители Киева.