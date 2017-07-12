САП взялась за законность назначения Луценко генпрокурором

КИЕВ, 12 июл — РИА Новости Украина. Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) Украины расследует возможное злоупотребление властью при назначении Юрия Луценко генпрокурором, сообщает в среду "Украинская правда" со ссылкой на ведомство.

Как отмечается в сообщении, также расследуется возможное внесение Луценко недостоверных данных в декларацию об имуществе. По заявлениям лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко руководитель САП Назар Холодницкий внес в единый реестр досудебных расследований "сведения о двух фактах возможных правонарушений, один из них — о заведомо недостоверных сведениях представленной Луценко декларации", сообщило издание.

По данным САП, другой факт — "о злоупотреблении служебным положением при изменении закона о ГПУ, что позволило Луценко быть назначенным на должность генерального прокурора". Расследование ведется по статье "злоупотребление властью или служебным положением", отмечается в сообщении издания.

По информации издания, ранее началось расследование по заявлениям Ляшко по поводу дома и декларации Луценко.

В мае 2016 года экс-глава МВД Луценко возглавил Генпрокуратуру Украины. Луценко не имеет юридического образования, его назначение вызвало серьезные дискуссии среди депутатов, так как для этого Раде пришлось принять специальный закон, позволяющий человеку без профильного образования занимать пост генпрокурора.

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Ранее Ляшко заявил, что при назначении Луценко на должность генпрокурора имело место злоупотребление властью. По его словам, для назначения Луценко был изменен закон, который ранее требовал от кандидата на должность генпрокурора иметь высшее юридическое образование.