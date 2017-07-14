ГПУ сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому

КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

"По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему Киевском городскому голове Л. Черновецкому, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", — говорится в сообщении.