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14.07.201716:38
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    Политика

    ГПУ сообщила о подозрении экс-мэру Киева Черновецкому

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    Леонид Черновецкий. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июл — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины сообщила о подозрении бывшему мэру Киева Леониду Черновецкому по факту злоупотребления властью или служебным положением, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.

    "По результатам расследования, 14.07.2017 бывшему Киевском городскому голове Л. Черновецкому, в порядке, предусмотренном Уголовным процессуальным кодексом Украины, сообщается о подозрении в совершении указанного выше уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением) УК Украины", — говорится в сообщении.

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