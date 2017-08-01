Над домом чиновника ГПУ расстреляли "дрон Луценко"

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Над особняком главы Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского летал, вел съемку и был сбит дрон-беспилотник. Об этом на Facebook-странице в понедельник, 31 июля сообщил член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.
По словам Гриценко, летательный аппарат вел съемку дома по просьбе генпрокурора Луценко и рухнул после многочисленных попаданий с огнестрельного оружия. Огонь велся с территории особняка, в котором якобы проживает один из руководителей ГПУ.
Гриценко заявил, что съемку дома осуществляли по призыву генпрокурора Юрия Луценко, "который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию".
Активист также выразил надежду на быструю реакцию правоохранителей.
"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. (…) Человек, похожий на Бедрикивского, убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", — позже добавил Гриценко.
В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.
Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что расследует 61 уголовное производство по итогам анализа электронных деклараций.