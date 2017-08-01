Над домом чиновника ГПУ расстреляли "дрон Луценко"

КИЕВ, 1 авг — РИА Новости Украина. Над особняком главы Департамента надзора за соблюдением законов в уголовном производстве и координации правоохранительной деятельности Генеральной прокуратуры Украины Владимира Бедрикивского летал, вел съемку и был сбит дрон-беспилотник. Об этом на Facebook-странице в понедельник, 31 июля сообщил член общественного совета НАБУ Алексей Гриценко.

Скриншот поста со страницы Алексея Гриценко

По словам Гриценко, летательный аппарат вел съемку дома по просьбе генпрокурора Луценко и рухнул после многочисленных попаданий с огнестрельного оружия. Огонь велся с территории особняка, в котором якобы проживает один из руководителей ГПУ.

Гриценко заявил, что съемку дома осуществляли по призыву генпрокурора Юрия Луценко, "который просил сообщать о нечестных прокурорах и предоставлять такую информацию".

Фото со страницы Алексея Гриценко Над домом чиновника ГПУ расстреляли дрон НАБУ

Активист также выразил надежду на быструю реакцию правоохранителей.

"Соседка отдала дрон, который упал на ее территорию. (…) Человек, похожий на Бедрикивского, убежал к озеру. На территории 2 машины, одна из которых им задекларирована", — позже добавил Гриценко.

В Украине с 1 сентября 2016 года заработала система электронного декларирования доходов чиновников. В случае подачи ложной информации предусмотрена административная и уголовная ответственность.

Ранее пресс-служба НАБУ сообщила, что расследует 61 уголовное производство по итогам анализа электронных деклараций.