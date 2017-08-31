Донбасс к 1 сентября готов

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Сергей Иванов – Донбасс, для РИА Новости Украина

Свыше 15 тысяч первоклассников пойдут 1 сентября в школы в городах и районах самопровозглашенной Донецкой народной республики. Об этом накануне в Донецке сообщила министр образования и науки ДНР Лариса Полякова в ходе брифинга посвященного подведению итогов основного этапа вступительной кампании и началу 2017-2018 учебного года.

"По состоянию на 24 августа в первый класс, в школы республики пойдут 15 157 детей, точная цифра будет известна позднее. Мы ожидаем до 15 500 человек. В этом году первоклассников у нас на почти 1 500 тысячи человек больше, чем в прошлом году", – заявила Полякова.

По словам чиновников 1 сентября для всех первоклассников пройдет первый урок "Любите то, что учите, учите то, что любите", который будет посвящен ценностям знаний. В новом учебном году в самопровозглашенной республике свои двери откроют свыше 1 200 учебных заведений, в их числе школы и детские сады, в которых будут обучаться порядка 240 тысяч детей.

В сфере высшего профессионального образования в самопровозглашенной Донецкой народной республике функционируют 20 образовательных учреждений. Сообщается, что по результатам основного набора в ВУЗы ДНР зачислено около 14 тысяч абитуриентов, среди которых жители Донецка, Луганска, регионов Российской Федерации, а также территорий подконтрольной Украине. Наибольший поток абитуриентов был зафиксирован в Донецком национальном университете и Донбасской академии строительства и архитектуры в Макеевке. Повышенным спросом пользуются специальности медицинского, педагогического, юридического, филологического и агропромышленного направлений.

"По итогам основного этапа вступительной кампании зачислено 13 877 абитуриентов, в том числе 10 742 на места за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета. Из них в рамках гуманитарной программы по воссоединению народа Донбасса зачислено 408 абитуриентов. Также есть поступившие из Российской Федерации и территории Украины", – отметила руководитель профильного министерства.

В министерстве образования самопровозглашенной республики добавили, что за 3 года в ДНР удалось создать собственную систему образования, а в ходе реформирования отрасли был учтен передовой опыт других стран, в первую очередь Российской Федерации. В то же время в Донецке подчеркнули, что в рамках дальнейших реформ педагогические коллективы ждет еще множество нововведений. В частности, речь идет об изменениях в системе управления учебным и воспитательным процессами, разработанных педагогами ДНР учебниках, омоложением научных кадров, а также постепенном введении школьной формы.

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К слову, единую школьную форму в самопровозглашенной Донецкой народной республике планируют ввести до 2019 года. По задумке дизайнеров форма будет установочного образца для учащихся начальной и старшей школы. Пока что специалисты разрабатывают образцы новой школьной одежды, а после передачи заказов пошивом школьной формы в масштабах всей республики займется швейная фабрика в городе Снежном. При этом в некоторых школах Донецка учащимся младших классов уже вручили комплекты новой школьной формы. Несмотря на то, что введение школьной формы пока носит рекомендательный характер, педагоги рассчитывают на поддержку родителей и уверяют, что единая школьная форма, прежде всего, решает ряд социальных вопросов, а также служит для того, чтобы мобилизовать, дисциплинировать и воспитывать детей.

Напомним, что система образования в самопровозглашенных республиках Донбасса существенно отличается от украинской образовательной системы. В частности, власти самопровозглашенной Донецкой народной республики неоднократно заявляли, что порядки и нововведения в украинской системе образования видятся в корне неприемлемыми. В настоящее время в регионе строится абсолютно новая система образования – в ДНР решительно убрали всю идеологию, которую распространяет Киев, учебная и научная литература соответствует республиканским образовательным стандартам.

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Кроме того, в ДНР не осталось ни одной школы с украинским языком обучения. Особое внимание уделяют преподаванию русского языка и литературы – количество часов на изучение этих предметов увеличено в несколько раз. Практически все учителя украинского языка и литературы прошли в Донецке курсы переподготовки, чтобы они могли работать по новым образовательным стандартам. С 2017 года украинский язык исключен из списка обязательных предметов программы государственной итоговой аттестации. По словам чиновников во время подготовки нормативной базы для вступительной кампании, в нем не было потребности, не было запроса и вообще желающих сдавать украинский язык, однако, несмотря на это украинский язык пока еще остается в школьной программе, преимущественно в факультативной форме.