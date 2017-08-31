"Укрзализныця" сообщила, сколько "зайцев" перевезла между Украиной и РФ

КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Компания "Укрзализныця" за первые шесть месяцев 2017 года провезла в поездах между Украиной и Россией по меньшей мере 13 тысяч возможных безбилетных пассажиров, сообщает издание "Левый берег".

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Это следует из разницы между количеством лиц, пересекших границу на поезде, и количеством пассажиров, которых перевезла "Укрзализныця".

Согласно данным пограничников украинско-российскую границу пассажиры пересекли 1,2 млн раз (в обе стороны).

Левый берег Данные Госпогранслужбы о количестве пассажиров поездов, пересекших границу РФ

Левый берег Данные Госпогранслужбы о количестве пассажиров поездов, пересекших границу РФ

Данные пограничников учитывают обслуживающий состав поездов, который не указан в данных "Укрзализныци", считающей только пассажиров. Эта разница должна быть одинаковой на выезд и въезд, но это это не так. Разница между выехавшими и въехавшими не-пассажирами по поездам составляет:

№5/6 Киев — Москва — 100 человек;

№55/56 Хмельницкий, Жмеринка — Москва — 2,6 тысячи человек;

№23/24 Одесса — Москва — 2,3 тысячи;

№61/62 Херсон, Николаев — Москва — 0,5 тысячи;

№73/74 Кривой Рог, Днепр — Москва — 1,8 тысячи;

№19/20 Харьков, Сумы, Кременчуг — Москва — 1,4 тысячи;

№73/74 Черновцы, Ивано-Франковск, Ковель, Львов — Москва — 4,5 тысячи.

Общая разница — 13,2 тысячи человек.

Левый берег Данные "Укрзализныци" о количестве пассажиров поездов, пересекших границу РФ

Билет из Киева до Москвы в плацкартном вагоне стоит чуть более 1700 гривен, а минимальное междугороднее расстояние из украинского Конотопа до российской Суземки — 600 гривен. То есть УЗ могла недополучить минимум 8 млн гривен от перевозки безбилетных пассажиров за полгода.

Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что с 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен.