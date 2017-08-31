наверх
31.08.201714:09
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Экономика

    "Укрзализныця" сообщила, сколько "зайцев" перевезла между Украиной и РФ

    174
    По данным "Укрзализныци", разница между выехавшими и въехавшими не-пассажирами по поездам между Украиной и Россией составляет около 13 тысяч человек.
    Поезд на путях станции Харьков-Пассажирский. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 31 авг – РИА Новости Украина. Компания "Укрзализныця" за первые шесть месяцев 2017 года провезла в поездах между Украиной и Россией по меньшей мере 13 тысяч возможных безбилетных пассажиров, сообщает издание "Левый берег".

    Читайте также: Рост цен на продукты питания пробил очередное дно — Дорошенко

    Это следует из разницы между количеством лиц, пересекших границу на поезде, и количеством пассажиров, которых перевезла "Укрзализныця".

    Согласно данным пограничников украинско-российскую границу пассажиры пересекли 1,2 млн раз (в обе стороны).

    Левый берег
    Данные Госпогранслужбы о количестве пассажиров поездов, пересекших границу РФ
    Левый берег
    Данные Госпогранслужбы о количестве пассажиров поездов, пересекших границу РФ

    Данные пограничников учитывают обслуживающий состав поездов, который не указан в данных "Укрзализныци", считающей только пассажиров. Эта разница должна быть одинаковой на выезд и въезд, но это это не так. Разница между выехавшими и въехавшими не-пассажирами по поездам составляет:

    №5/6 Киев — Москва — 100 человек;

    №55/56 Хмельницкий, Жмеринка — Москва — 2,6 тысячи человек;

    №23/24 Одесса — Москва — 2,3 тысячи;

    №61/62 Херсон, Николаев — Москва — 0,5 тысячи;

    №73/74 Кривой Рог, Днепр — Москва — 1,8 тысячи;

    №19/20 Харьков, Сумы, Кременчуг — Москва — 1,4 тысячи;

    №73/74 Черновцы, Ивано-Франковск, Ковель, Львов — Москва — 4,5 тысячи.

    Общая разница — 13,2 тысячи человек.

    Левый берег
    Данные "Укрзализныци" о количестве пассажиров поездов, пересекших границу РФ

    Билет из Киева до Москвы в плацкартном вагоне стоит чуть более 1700 гривен, а минимальное междугороднее расстояние из украинского Конотопа до российской Суземки — 600 гривен. То есть УЗ могла недополучить минимум 8 млн гривен от перевозки безбилетных пассажиров за полгода.

    Ранее исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Евгений Кравцов сообщил, что с 3 сентября билеты на поезд Киев-Варшава подешевеет с 2441 гривны до 1340 гривен.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Анна Курбатова
    Украина выдворила журналистку Первого канала РФ
    Шевченковский райсуд Киева избирает меру пресечения Нестору Шуфричу-младшему
    ДТП с сыном Шуфрича в центре Киева
    Завод Arkema
    Мощный ураган в США и тайфун в Китае
    Разрушенный в результате обстрелов балкон в многоквартирном жилом доме в Донбассе. Архивное фото
    Операция реинтеграция. Закон о Донбассе