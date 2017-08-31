Закон о признании РФ "агрессором" предлагают вынести на народное обсуждение

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" считает, что законопроект о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа "агрессором", нужно вынести на всенародное обсуждение, заявил депутат Верховной Рады Михаил Папиев.

Текст документа до сих пор не обнародован. Ранее представитель президента Украины в Раде Ирина Луценко заявила, что Россия в законопроекте будет названа "страной-агрессором". По ее словам, законопроект "на 99,9% закончен и готов к регистрации в парламенте". Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Александр Турчинов заявлял, что документ перед внесением в Раду будет утвержден на заседании СНБО. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что никаких подтверждений агрессии со стороны России у Киева нет, а когда нет доказательств, "приходится принимать законы".

По словам Папиева, текста данного законопроекта практически никто не видел. "Покажите текст законопроекта, чтобы мы четко и ясно видели, какие концептуальные принципы в нем заложены", — цитирует политика пресс-служба партии в четверг.

"Позиция "Оппозиционного блока" заключается в том, что этот закон нужно вынести на всенародное обсуждение. Такой важный документ не может готовиться где-то втихомолку. Данный законопроект также должен быть обсужден в экспертной среде и согласован с нашими зарубежными партнерами, в частности в "нормандском формате". Есть много других концептуальных вещей", — добавил Папиев.

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Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о планах внести на рассмотрение Верховной Рады законопроект о реинтеграции Донбасса. По данным депутатов, документ предусматривает признание неподконтрольных Киеву территорий Донбасса "оккупированными" и переход силовиков к формату "войсковой операции", однако текст документа пока не был обнародован.