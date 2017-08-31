Суд в Киеве в четверг начнет судебное следствие по делу военного РФ

КИЕВ, 31 авг — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева на судебном заседании в четверг начнет судебное следствие по уголовному делу против задержанного Службой безопасности Украины (СБУ) на границе с Крымом военнослужащего РФ Александра Баранова, которому предъявили обвинения в дезертирстве из рядов украинской армии и государственной измене.

Суд над Барановым длится уже шесть месяцев. Последнее заседание состоялось 30 июня, на нем суд должен был начать первый этап судебного следствия — заслушать обвинение прокуратуры. Однако этого не произошло из-за долгого процесса замены адвокатов обвиняемого. Баранов за все время судебного разбирательства уже сменил четырех адвокатов. На последнем заседании в судебный процесс вошел его новый защитник Валентин Рыбин, который потребовал время на ознакомление с материалами дела, в связи с чем суд объявил перерыв в рассмотрении дела на два месяца.

На заседании в четверг, начало которого запланировано на 15.00 суд, наконец, должен приступить к рассмотрению дела по существу.

Пока суд не спешит с рассмотрением дела Баранова, обвиняемый продолжает находиться под стражей в СИЗО Киева. В течение всего этого времени Подольский райсуд уже неоднократно продлевал срок его содержания под стражей. Согласно последнему решению, срок ареста Баранова истекает 10 сентября и, скорее всего, в четверг прокуратура внесет на рассмотрение суда очередное ходатайство о продлении меры пресечения еще на два месяца.

Баранов вместе со своим сослуживцем Максимом Одинцовым были задержаны СБУ 20 ноября 2016 года в Херсонской области на границе с Крымом. Минобороны России расценило задержание российских военнослужащих как похищение. Источник РИА Новости позже уточнил, что сотрудники СБУ заманили российских контрактников на пункт пропуска "Джанкой" якобы для передачи им документов о высшем образовании, где задержали. Президент России Владимир Путин назвал это задержание военных "вероломством".

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При этом глава СБУ Василий Грицак заявил, что Баранов и Одинцов были задержаны украинскими правоохранителями законно в рамках открытого уголовного производства. По версии следствия, военные в 2014 году после вхождения Крыма в состав России дезертировали из рядов украинской армии и, совершив государственную измену, перешли на службу в российской армии. Дело Одинцова параллельно рассматривается в Дарницком районном суде Киева.