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    Золотарев: потеря власти для "Народного фронта" равносильна тюрьме

    (обновлено: )56050
    Сценарий проведения конституционной реформы с передачей части полномочий президента парламенту станет реальным, если команда Порошенко поймет полную бесперспективность его участия во всенародных выборах, считает политолог Андрей Золотарев.
    Народный фронт
    Из открытых источников

    Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

    В прессу просочилась информация о подготовке конституционной реформы, предусматривающей существенное ограничение полномочий президента.

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    Отметим, что, по имеющимся достаточно скудным данным, речь идет о передачи многих полномочий президента Верховной Раде: в частности, предусматривается, что Рада будет назначать министра обороны, Генпрокурора, главу СБУ. Предлагается также сделать парламент двухпалатным и сократить количество депутатских мест (с 450 до 300), предусмотрены изменения в территориально-административном устройстве…

    Пока что перспектива реализация такого проекта выглядит достаточно маловероятной, но свидетельствует о паническом страхе правящей верхушки потерять власть. Об этом в интервью РИА Новости Украина рассказал  политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

    Насколько реально проведение такой реформы?

    – Такой вариант пока выглядит как гипотетический: хотя бы потому, что между договаривающимися сторонами нет такого уровня доверия, которое позволило бы этот сценарий реализовать. Одна сторона прекрасно понимает, что другая – ищет свою выгоду и пытается "надуть".

    В данном случае договаривающиеся тороны – это партии "БПП" и "Народный фронт"?

    – Да. Точнее, скажем так – клиентеллы Арсения Яценюка и Петра Порошенко. Партиями их назвать тяжело, это такие организованные политические группировки – ОПГ… Как нынешняя картельная партия власти.

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    Так вот, собственно, такой сценарий (проведения конституционной реформы – Ред.) станет реальным, если команда президента поймет полную бесперспективность его участия во всенародных выборах. И тогда это – как вариант.

    Но, опять же, возникает вопрос, не появятся ли у тех же "фронтовиков" (политиков из "Народного фронта" – Ред.) другие виды, в последний момент не кинут ли? Поэтому тут очень много "но"… Пока можно говорить о том, что запущена такая "страшилка" о конституционной реформе".

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    Надо понимать, что в таком виде (в каком сейчас предлагается – Ред.) – к чему она приведет? Если гипотетически представить, что удастся такое осуществить, прыгнуть через голову – то, как минимум, вместо децентрализации мы получим явочным порядком новую феодализацию Украины со всеми вытекающими из этого последствиями.

    Но полномочия президента перейдут к парламенту?

    Полномочия президента будут радикально сокращены. Из президентско-парламентской республика действительно станет парламентской.

    Но почему это делается? Все-таки, "Народный фронт" понимает, что для партии, с ее нынешним рейтингом, любые выборы убийственны.

    Какой у них сейчас рейтинг, менее 1%?

    – Да, да. Они таким образом ищут способ самосохранения. Они прекрасно понимают, что любой, кто придет им на смену… У него не будет другого политического ресурса, кроме тотальной посадки "папередников".

    Поэтому "фронтовики" панически боятся, что они будут выброшены из власти, а следом за этим могут оказаться и в местах не столь отдаленных…

    Помимо угрозы провести конституционную реформу, есть ли у "Народного фронта" еще какие-либо рычаги давления на Петра Порошенко и на всех своих политических компаньонов?

    Андрей Золотарев. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    – Есть: пугать его (Порошенко – ред.) заговором радикалов, путчем и так далее. Мы видели эти заходы представителей "Нацкорпуса" в облсоветы. Это вот такая тактика, когда один партнер руками своего так называемого "неуправляемого" элемента кошмарит другого партнера.

    На самом деле элемент этот управляем?

    – Да, конечно.

    Итак, возможность проведения конституционной реформы пока гипотетическая, но каковы шансы – 50 на 50?

    – Меньше, чем 50 на 50…

    Ранее Андрей Золотарев на заседании "круглого стола" в РИА Новости Украина заявил, что у Петра Порошенко нет силового ресурса для "зачистки" правого поля, и – "очевидно, что он радикальных правых боится".

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