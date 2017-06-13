Золотарев: потеря власти для "Народного фронта" равносильна тюрьме

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Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

В прессу просочилась информация о подготовке конституционной реформы, предусматривающей существенное ограничение полномочий президента.

Отметим, что, по имеющимся достаточно скудным данным, речь идет о передачи многих полномочий президента Верховной Раде: в частности, предусматривается, что Рада будет назначать министра обороны, Генпрокурора, главу СБУ. Предлагается также сделать парламент двухпалатным и сократить количество депутатских мест (с 450 до 300), предусмотрены изменения в территориально-административном устройстве…

Пока что перспектива реализация такого проекта выглядит достаточно маловероятной, но свидетельствует о паническом страхе правящей верхушки потерять власть. Об этом в интервью РИА Новости Украина рассказал политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Насколько реально проведение такой реформы?

– Такой вариант пока выглядит как гипотетический: хотя бы потому, что между договаривающимися сторонами нет такого уровня доверия, которое позволило бы этот сценарий реализовать. Одна сторона прекрасно понимает, что другая – ищет свою выгоду и пытается "надуть".

В данном случае договаривающиеся тороны – это партии "БПП" и "Народный фронт"?

– Да. Точнее, скажем так – клиентеллы Арсения Яценюка и Петра Порошенко. Партиями их назвать тяжело, это такие организованные политические группировки – ОПГ… Как нынешняя картельная партия власти.

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Так вот, собственно, такой сценарий (проведения конституционной реформы – Ред.) станет реальным, если команда президента поймет полную бесперспективность его участия во всенародных выборах. И тогда это – как вариант.

Но, опять же, возникает вопрос, не появятся ли у тех же "фронтовиков" (политиков из "Народного фронта" – Ред.) другие виды, в последний момент не кинут ли? Поэтому тут очень много "но"… Пока можно говорить о том, что запущена такая "страшилка" о конституционной реформе".

Надо понимать, что в таком виде (в каком сейчас предлагается – Ред.) – к чему она приведет? Если гипотетически представить, что удастся такое осуществить, прыгнуть через голову – то, как минимум, вместо децентрализации мы получим явочным порядком новую феодализацию Украины со всеми вытекающими из этого последствиями.

Но полномочия президента перейдут к парламенту?

– Полномочия президента будут радикально сокращены. Из президентско-парламентской республика действительно станет парламентской.

Но почему это делается? Все-таки, "Народный фронт" понимает, что для партии, с ее нынешним рейтингом, любые выборы убийственны.

Какой у них сейчас рейтинг, менее 1%?

– Да, да. Они таким образом ищут способ самосохранения. Они прекрасно понимают, что любой, кто придет им на смену… У него не будет другого политического ресурса, кроме тотальной посадки "папередников".

Поэтому "фронтовики" панически боятся, что они будут выброшены из власти, а следом за этим могут оказаться и в местах не столь отдаленных…

Помимо угрозы провести конституционную реформу, есть ли у "Народного фронта" еще какие-либо рычаги давления на Петра Порошенко и на всех своих политических компаньонов? РИА Новости Украина Евгений Котенко Золотарев: Порошенко записался в самые ястребиные ястребы

– Есть: пугать его (Порошенко – ред.) заговором радикалов, путчем и так далее. Мы видели эти заходы представителей "Нацкорпуса" в облсоветы. Это вот такая тактика, когда один партнер руками своего так называемого "неуправляемого" элемента кошмарит другого партнера.

На самом деле элемент этот управляем?

– Да, конечно.

Итак, возможность проведения конституционной реформы пока гипотетическая, но каковы шансы – 50 на 50?



– Меньше, чем 50 на 50…

Ранее Андрей Золотарев на заседании "круглого стола" в РИА Новости Украина заявил, что у Петра Порошенко нет силового ресурса для "зачистки" правого поля, и – "очевидно, что он радикальных правых боится".