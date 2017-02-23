Золотарев: Порошенко записался в самые ястребиные ястребы

Евгений Стримов, РИА Новости Украина

Президент Петр Порошенко, выступая 22 февраля на оперативном сборе руководящего состава ВСУ в Киеве, вновь сделал ряд громких заявлений. В частности, по утверждению главы государства, РФ развернула на границе с Украиной до 50 тысяч военнослужащих, а "угроза полномасштабной агрессии со стороны России никуда не делась”.

Кроме этого, Порошенко сказал, что Россия может применить военный контингент в Приднестровье для нападения на Украину, а "громче всех о "третьем Майдане" кричат российские СМИ".

В целом Порошенко был даже агрессивнее и радикальнее по отношению к РФ, чем раньше. Изменения в риторике заметил и политолог, руководитель аналитического Центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

"Судя по тому, что Петр Алексеевич нацелился на заход на второй срок, очевидно, его политтехнологи подсказали ему, что необходимо переплюнуть самых ястребиных ястребов из партии войны, и это мы видим по его риторике последнего времени", – отметил эксперт.

Очевидно, продолжил он, позиционировать Порошенко будут как "такого себе радикального мега-патриота", и его последнее выступление очень ярко это показывает.

Также Золотарев ответил на вопрос, изменилась ли позиция и риторика украинского президента после его участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

"Если отвлечься от пропагандистских форматов, как подавали мюнхенскую конференцию, то по большому счету у него (Порошенко) нет поводов для оптимизма – трехминутное выступление, выслушали, но совершенно очевидно, что у Европы сегодня – другие приоритеты. И Украина потихоньку уходит на вторые-третьи, далеко не главенствующие позиции в числе приоритетов Европейского Союза. Это означает, что спустя некоторое время мы можем столкнуться с тем, что Европейские страны существенно скорректируют позицию по Украине", – спрогнозировал политолог.

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При этом, по его мнению, администрация президента очевидно будет пытаться "в первое время игнорировать эти изменения".