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    "Народный фронт" пытается перезагрузить электорат - Якубин

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    Взять и запретить. Культурная война с РФ (182)

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    По словам политического эксперта Алексея Якубина, в "Народном фронте" хотят представить себя в качестве самой праворадикальной силы.
    Алексей Якубин
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

    Нардеп от фракции "Народного фронта" Виктория Сюмар опубликовала на своей странице в Facebook список парламентариев, которые в течении последний двух лет летали в Минск.

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    "Здесь списки тех, кто за два прошлых года — годы войны с Россией — летали в Минск, и в большинстве случаев дальше на Москву. 59 народных депутатов Украины. Они совсем не на переговоры в минском формате летали. Скорее — это "московский формат" псевдоукраинской политики", — написала Сюмар, отметив, что соответствующую информацию получила в Госпогранслужбе в ответ на депутатский запрос.

    По мнению политического эксперта Алексея Якубина, в "Народном фронте" и дальше будут активно эксплуатировать тему охоты на ведьм и всевозможных запретов.

    "Сегодня "Народный фронт" находится в достаточно сложной ситуации", — говорит эксперт. "Рейтинг политсилы крайне низок, поэтому в этой ситуации политсила пытается разыгрывать карту всевозможных запретов. В НФ хотят представить себя в качестве самой праворадикальной силы, это игра на избирателя, который ждет и не видит авторитарных решений власти", — считает эксперт.

    Также эксперт заявил, что партия "Народный фронт" сейчас вступила в активную борьбу за избирателя.

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    "В настоящее время "Народный фронт" находится в поиске — если осенью партия была готова рассыпаться, то сейчас она пытается найти утраченного избирателя на фоне просчетов власти. Запреты — это простой ответ избирателю, которому должно казаться, что проблема решена. В НФ понимают, что сегодня "Блок Петра Порошенко" получает существенные имиджевые удары, весь негатив сосредотачивается на команде президента".

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