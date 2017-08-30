Хроника 29 августа: годовщина Иловайска, массовые обыски в Николаеве

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 29 августа, в Николаеве прошли массовые обыски у политиков и бизнесменов, СБУ выдворила двух испанских журналистов из-за "антиукраинской деятельности", а Совбез ООН признал ракетные пуски КНДР угрозой всем странам. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

День памяти погибших в Иловайской трагедии

На Михайловской площади в Киеве во вторник прошли мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских военнослужащих. Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации".

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Гройсман назвал подорожание сжиженного газа диверсией

Нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время межведомственного совещания в Кабинете министров, сообщает пресс-служба украинского правительства. Ранее Минэкономики Украины заявило, что в течение последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. В министерстве отметили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита… это повлияло на цену".

В Украине зафиксирована рекордная урожайность зерновых

Министерство аграрной политики зафиксировало рекордную урожайность зерновых, говорится на сайте ведомства. Сообщается, что к 28 августа завершилась уборка ранних зерновых и зернобобовых культур на площади 9,6 млн га (100%), было намолочено 37,3 млн тонн зерна. По данным ведомства, 15 областей продемонстрировали наивысшую урожайность за весь период независимости Украины. По результатам жатвы, впервые зафиксирована самая высокая урожайность ячменя, ржи и рапса.

Взрыв боеприпаса под Днепром: пострадали дети

Правоохранители завели уголовное дело по факту взрыва боеприпаса в Днепропетровской области, в результате чего четверо детей получили травмы, сообщила во вторник пресс-служба Генеральной прокуратуры. Ранее пресс-служба областного управления Нацполиции сообщила, что четверо детей пострадали в результате взрыва боеприпаса в городе Подгородное Днепропетровской области.

Массовые обыски у депутатов и бизнесменов в Николаеве

В Николаеве с утра вторника начались массовые обыски у депутатов городского совета и известных в городе предпринимателей. По сообщениямместных СМИ всего в городе одновременно проводят около 90 обысков, которые санкционировал Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко. Пожзе прокуратура Николаевской области сообщила, что обыски у депутатов горсовета и местных предпринимателей проходят в рамках ряда уголовных дел и направлены на противодействие незаконному завладению бюджетными средствами и вымогательству.

В Киеве произошел вооруженный конфликт из-за добычи песка

Конфликт между активистами и группой людей спортивной наружности произошел в ночь на среду в районе Выдубичей в Киеве, сообщил журналист Роман Бочкала. Он отметил, что неделю назад на Выдубичах была обнаружена точка незаконной добычи песка. Силами активистов вывоз песка был заблокирован, однако накануне конфликт вспыхнул снова, когда на место добычи начали стягивать молодых людей спортивного телосложения.

СБУ выдворила двух испанских журналистов из-за "антиукраинской деятельности"

Служба безопасности Украины выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности", сообщила во вторник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. Мануэль Анхель Састре рассказал РИА Новости подробности задержания и высылки. По его словам, проблемы начались в аэропорту во время последней поездки журналистов в Украину.

Стало известно, какой фильм представит Украину на церемонии "Оскар"

Украинский Оскаровский комитет завершил прием заявок для участия национальных фильмов в отборе на выдвижение ленты от Украины на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Украинский Оскаровский комитет выбрал работу режиссера Валентина Васяновича "Уровень черного", в которой рассказывается о кризисе 50-летнего героя.

В России раскрыли детали учений "Запад-2017"

Учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа, заявил заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин. "Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними — политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Некоторые доходят до того, что на учении "Запад 2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью", — сказал он.

Совбез ООН признал ракетные пуски КНДР угрозой всем странам

Последние ракетные испытания КНДР являются угрозой не только региону, но и всем странам, сообщается в заявлении Совета Безопасности по итогам закрытых консультаций. В одобренном консенсусом документе СБ ООН "серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

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Именно 29 августа в мире отмечают Международный день действий против проведения ядерных испытаний. Его инициатором стал Казахстан, а поводом — закрытие 29 августа 1991 года Семипалатинского ядерного полигона. По данным ООН, всего в мире с 1945 года до настоящего времени было произведено более 2 тыс. испытаний ядерного и термоядерного оружия. Более 90 процентов их пришлось на США и СССР. Ядерные испытания проводились в 8 странах мира.