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    В России раскрыли детали учений "Запад-2017"

    (обновлено: )37610
    Заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин отметил, что версии СМИ о "плацдарме для оккупации" Литвы, Польши или Украины на учених, не имеют ничего общего с реальностью.
    Офицер вооруженных сил РФ. Архивное фото
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    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Учения "Запад-2017" носят сугубо оборонительный характер, будет отработана борьба с террористами, получающими поддержку из-за рубежа, заявил на брифинге заместитель министра обороны РФ генерал-лейтенант Александр Фомин.

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    "В заключение подчеркну, что учение "Запад-2017", помимо антитеррористической направленности, носит сугубо оборонительный характер", — сказал он.

    Фомин также заявил, что версии СМИ, что на учениях "Запад-2017" готовится "плацдарм для оккупации" Литвы, Польши или Украины, не имеют ничего общего с реальностью.

    "Уже несколько месяцев крупнейшие мировые СМИ (и вслед за ними — политики) будоражат общественное мнение, распространяя мифы о "российской угрозе". Предполагаются самые невероятные сценарии развития событий. Некоторые доходят до того, что на учении "Запад 2017" готовится "плацдарм для вторжения" и "оккупации" Литвы, Польши или Украины. Ни одна из этих парадоксальных версий не имеет ничего общего с реальностью, что уже не раз подтверждалось официальными лицами как Российской Федерации, так и Республики Беларусь", — сказал он.

    Фомин отметил, что объективная информация о ходе подготовки к учению регулярно размещалась на сайтах военных ведомств наших стран и распространялась российскими и белорусскими информационными агентствами.

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