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    В мире

    НАТО не видит угрозы в учениях России и Белоруссии - Столтенберг

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    Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет наблюдать за белорусско-российскими учениями "Запад-2017".
    Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 13 июл – РИА Новости Украина. НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017" и будет наблюдать за ними, если учения будут заявлены в рамках Венского документа ОБСЕ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

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    "Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", — сказал Столтенберг журналистам после заседания СРН.

    Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

    Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017".  А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.

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