НАТО не видит угрозы в учениях России и Белоруссии - Столтенберг

КИЕВ, 13 июл – РИА Новости Украина. НАТО не видит угрозы странам альянса в связи с учениями "Запад-2017" и будет наблюдать за ними, если учения будут заявлены в рамках Венского документа ОБСЕ, заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Мы не наблюдаем немедленной угрозы против какой-либо из стран-союзников. Мы будем пристально следить за учениями "Запад", если эти учения будут заявлены в рамках Венского документа и будут обязательные инспекции, мы будем участвовать в этом", — сказал Столтенберг журналистам после заседания СРН.

Белорусско-российские учения "Запад-2017" пройдут 14-20 сентября на территории Белоруссии.

Ранее министр обороны Украины Степан Полторак назвал угрозой учения "Запад-2017". А президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявляла, что в ходе российско-белорусских учений будет отрабатываться крупномасштабная военная операция против НАТО.