Тактические учения ЧФ РФ в Крыму

Береговой ракетный комплекс "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму поразил крылатой ракетой морскую мишень на дистанции около 170 километров, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

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"Сегодня в рамках зачетных тактических учений отдельной береговой ракетной бригады "Утес" с побережья Крымского полуострова выполнил пуск крылатой ракеты по морской мишени. Спустя несколько минут крылатая ракета П-35 успешно поразила корабельный щит, дрейфующий в море на дистанции около 170 километров", — сказал представитель ЧФ.

Боеготовность дивизиона БРК "Утес" шахтного базирования, размещенного в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря, была восстановлена в конце 2016 года. Ранее БРК находился в составе ВС Украины и не эксплуатировался.