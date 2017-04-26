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    Фотоленты

    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму

    (обновлено: )13020
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Мобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией у берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Мобильная спутниковая станция у берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Пуск крылатой ракеты по морской мишени из берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Пуск крылатой ракеты по морской мишени из берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Пуск крылатой ракеты по морской мишени из берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Тактические учения ЧФ РФ в Крыму
    Пуск крылатой ракеты по морской мишени из берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

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    Мобильная РЛС обзорного типа с радиолокационной станцией у берегового ракетного комплекса (БРК) "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму.

    Береговой ракетный комплекс "Утес" в ходе тактических учений ЧФ РФ в Крыму поразил крылатой ракетой морскую мишень на дистанции около 170 километров, сообщили в отделе информационного обеспечения ЧФ.

    Смотрите также: Учения украинских пограничников под Херсоном

    "Сегодня в рамках зачетных тактических учений отдельной береговой ракетной бригады "Утес" с побережья Крымского полуострова выполнил пуск крылатой ракеты по морской мишени. Спустя несколько минут крылатая ракета П-35 успешно поразила корабельный щит, дрейфующий в море на дистанции около 170 километров", — сказал представитель ЧФ.

    Боеготовность дивизиона БРК "Утес" шахтного базирования, размещенного в крымских горах на высоте 500-600 метров над уровнем моря, была восстановлена в конце 2016 года. Ранее БРК находился в составе ВС Украины и не эксплуатировался.

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