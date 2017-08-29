Из-за "антиукраинской деятельности": СБУ выдворила двух испанских журналистов

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины выдворила из страны двух испанских журналистов Антонио Памплиега и Мануэля Анхель Састре из-за "антиукраинской деятельности", сообщила во вторник пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская.

"Да, это правда, им был запрещен въезд из-за их антиукраинской деятельности в публикациях", — цитирует слова Гитлянской агентство УНИАН.

Мануэль Анхель Састре рассказал РИА Новости подробности задержания и высылки. По его словам, проблемы начались в аэропорту во время последней поездки журналистов в Украину.

"Последние 3 года мы работали в зоне конфликта в Донбассе, Луганске, Первомайск и других населенных пунктов. Но во время последнего нашего приезда в аэропорту у нас забрали паспорта и мы целый день провели в аэропорту, без возможности выйти. Позже нам сказали, что мы внесены в новый черный список специальных разведывательных служб, в котором помимо нас было еще 40 человек. В этом списке отмечалось, что мы предоставляем угрозу национальной безопасности Украины" — рассказал журналист.

Састре напомнил тот факт, когда он и его коллега уже вносились в черный список президентом Украины Петром Порошенко. "Когда мы были похищены боевиками в Сирии и провели в плену почти год, президент Украины Петро Порошенко включили нас в черный список, согласно которому мы не могли посещать Украину на протяжении года. Позже наши имена были убраны их этого списка, но сейчас ситуация, похоже, намного хуже, потому что это список специальных разведывательных служб и отныне нам запрещен въезд на территорию Украины вплоть до 2020 года", — заявил журналист.

Он также добавил, что представители властей никак не прокомментировали, что именно в действиях журналистов является угрозой национальной безопасности.

"Мы не знаем, почему это лучилось. Может, им не понравилось какая-нибудь новость из опубликованных ранее, может они посчитали нас шпионами или террористами. У нас нет никаких идей", — отметил Састре.

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