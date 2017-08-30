В Киеве произошел вооруженный конфликт из-за добычи песка

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Конфликт между активистами и группой людей спортивной наружности произошел в ночь на среду в районе Выдубичей в Киеве, сообщил журналист Роман Бочкала.

Он отметил, что неделю назад на Выдубичах была обнаружена точка незаконной добычи песка. Силами активистов вывоз песка был заблокирован, однако накануне конфликт вспыхнул снова, когда на место добычи начали стягивать молодых людей спортивного телосложения.

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"Песчаные нелегалы продолжают стягивать титушню. Скупают отморозков по всему Киеву. 100$ за ночь. Плюс премиальные в случае выполнения "боевой" задачи — оттеснить активистов и журналистов. Создать плацдарм для восстановления незаконной добычи песка", — написал Бочкала на своей странице в Facebook.

Facebook Романа Бочкалы Конфликт в Киеве на точке незаконной добычи песка

Бочкала уточнил, что на "разборки" прибыли сотрудники патрульной полиции.

"Приехала патрульная полиция. К ней вопросов никаких. Несколько усиленных патрулей. Титушня сразу отступила. У одного из орков изъяли оружие", — уточнил Бочкала.

Напомним, в столице регулярно происходят стычки на местах застроек.