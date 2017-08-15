Разборки из-за детсада в Киеве. На месте стрельбы с участием нардепа

На киевском жилмассиве Троещина произошел вооруженный конфликт из-за детского сада. Об этом на своей странице в Facebook сообщил внефракционный народный депутат Верховной Рады Борислав Береза.

"На Троещине произошел конфликт местных жителей с рейдерами, которые хотели отжать детский садик. Не тот райончик выбрали. Троещина встретила рейдеров так тепло и радушно, что, прощаясь, рейдеры отстреливались. Им это не помогло. Их повязали. Садику быть!" — написал он.

При этом сообщество dtp.kiev.ua в Facebook сообщило, что оружие применил депутат из группы "Воля народу" Сергей Мельничук.

"Стрельба боевыми в Киеве: "Народный депутат Мельничук устроил стрельбу на Троещине, Машина заблокирована, почему-то выпали стекла и спустились колеса, Полиция охраняет. Стреляли боевыми!!!", — сказано в сообщении.

В полиции Киева подтвердили факт стрельбы в Деснянском районе во время конфликта с участием Мельничука, однако, по словам правоохранителей, стрелял не народный депутат. Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции Киева Оксана Блищик.

"Мы подтверждаем факт стрельбы. Сейчас там работает следственно-оперативная группа. Уже установлено, что стрелял не народный депутат", — приводит слова Блищик УНИАН.

При этом Блищик подчеркнула, что личность стрелка установлена, но не смогла сказать, подтверждается ли факт, что это был помощник или охранник народного депутата Мельничука.

В то же время Блищик отметила, что пострадавших нет.

"Стрелял человек в воздух", — отметила она.

По словам Блищик, поврежден автомобиль, поскольку люди его окружили и повредили стекла, колеса, но пострадавших нет. По ее словам, именно на этом автомобиле на место происшествия и прибыл Мельничук.

Также Блищик отметила, что правоохранители выясняют причины возникновения конфликта. По ее словам, речь идет о реализации исполнительного производства, поскольку есть решение суда о выселении из здания бывшего детского сада какой-то организации, которая там сейчас находится.

Напомним, на пляже Полтавы 10 августа произошла перестрелка, в результате которой погиб человек.

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