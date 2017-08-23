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    Происшествия

    В Каменском произошла кровавая разборка - СМИ

    (обновлено: )749
    Сообщается, в результате конфликта пострадавшего от обстрела дробовиком госпитализировали. Стрелявшего правоохранители еще не нашли.
    Задержание
    RIA News Игорь Зарембо

    КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Каменском конфликт между между несколькими мужчинами закончилась стрельбой из дробовика.

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    Один из участников конфликта обстрелял автомобиль, а его владельца избил битой, сообщает 5692.

    "Сообщение о стрельбе на Черемушках поступило в полицию около 23.00. На месте происшествия находился автомобиль с повреждениями от выстрела дробового ружья. Потерпевшего мужчину с телесными повреждениями в больницу доставила карета скорой помощи", — рассказал порталу Сергей Лукашов, начальник полиции Каменского.

    По последним данным, стрелявшего еще не нашли. Причины конфликта пока не разглашаются, так как идет следствие.

    Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.

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