В Каменском произошла кровавая разборка - СМИ

КИЕВ, 23 авг — РИА Новости Украина. В Каменском конфликт между между несколькими мужчинами закончилась стрельбой из дробовика.

Один из участников конфликта обстрелял автомобиль, а его владельца избил битой, сообщает 5692.

"Сообщение о стрельбе на Черемушках поступило в полицию около 23.00. На месте происшествия находился автомобиль с повреждениями от выстрела дробового ружья. Потерпевшего мужчину с телесными повреждениями в больницу доставила карета скорой помощи", — рассказал порталу Сергей Лукашов, начальник полиции Каменского.

По последним данным, стрелявшего еще не нашли. Причины конфликта пока не разглашаются, так как идет следствие.

Напомним, в Киеве конфликт между двумя мужчинами в автобусе перерос в драку со стрельбой.