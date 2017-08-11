Соседские разборки в Николаеве: полиция сообщила подробности

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате стрельбы с участием представителей одной из партий в Николаеве, сообщила в пятницу пресс-служба управления Национальной полиции Украины в Николаевской области.

"На спецлинию "102" поступило сообщение о причинении огнестрельных ранений двум лицам. На место происшествия прибыли патрульные полицейские и сотрудники следственно-оперативной группы Центрального отдела полиции. Оказалось, что ранения дробью причинил двум мужчинам… представитель одной из партий, который живет с ними по соседству", — говорится в сообщении.

По данным полиции, между гражданами возник конфликт, во время которого 59-летний местный житель выстрелил из ружья в дорожное покрытие и попал дробью оппонентам в ноги. Для оказания медицинской помощи пострадавшие были доставлены в больницу.

Как отмечается, полиция открыла дело по признакам статьи "умышленное легкое телесное повреждение", санкция предусматривает наказание от штрафа до исправительных работ на срок до одного года. Полиция опросила свидетелей происшествия, назначено проведение соответствующих экспертиз, следственные действия продолжаются.

Ранее глава николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский сообщил, что ночью двое парней напали на дом "свободовца" Геннадия Федюшина, и ему пришлось защищаться.