"Свободовец" ранил из ружья напавших на его дом

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Ночью в пятницу двое парней напали на дом свободовца Геннадия Федюшина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский.

Фото со страницы Демида Губского в Facebook Ружие на месте инцидента со "свободовцем" Геннадием Федюшиным

"Такой себе ночной инцидeнт. Нeадeкватные молодчики против трезвого свободовца Геннадия Федюшина напали на жилье, где есть несовершеннолетний ребенок. Но и сомнений не имею по реакции руководства полиции. Свободовeц жe стрелял, хоть бы и в отъявленного преступника, но свободовeц же — цe сейчас отягчающее обстоятельство. Молодчики с огнестрельными ранениями от рикошета в БСМП. Пол-организации "на ушах". К удивлению адeкватные патрульные ситуацию оценили правильно — как иначe, когда человек защищает свою семью", — написал Губский.