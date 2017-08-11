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11.08.201711:12
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    Происшествия

    "Свободовец" ранил из ружья напавших на его дом

    (обновлено: )5910
    Геннадий Федюшин после инцидента с его участием
    Фото со страницы Демида Губского в Facebook

     

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Ночью в пятницу двое парней напали на дом свободовца Геннадия Федюшина. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава николаевской областной организации ВО "Свобода" Демид Губский.

    Фото со страницы Демида Губского в Facebook
    Ружие на месте инцидента со "свободовцем" Геннадием Федюшиным

     

    "Такой себе ночной инцидeнт. Нeадeкватные молодчики против трезвого свободовца Геннадия Федюшина напали на жилье, где есть несовершеннолетний ребенок. Но и сомнений не имею по реакции руководства полиции. Свободовeц жe стрелял, хоть бы и в отъявленного преступника, но свободовeц же — цe сейчас отягчающее обстоятельство. Молодчики с огнестрельными ранениями от рикошета в БСМП. Пол-организации "на ушах". К удивлению адeкватные патрульные ситуацию оценили правильно — как иначe, когда человек защищает свою семью", — написал Губский.

     

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