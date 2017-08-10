Смертельная стрельба в Полтаве. Очевидцы обвиняют полицию в промедлении

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция задержала одного из участников перестрелки на пляжее в Полтаве, которая закончилась гибелью одного человека и ранением еще нескольких. В то же время очевидцы конфликта утверждают, что полиция прибыла на место происшествия с опозданием, пишет местное интернет-издание kolo.news.

Перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

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"Ребенок в реанимации, один человек, который стрелял, задержан", — сообщила изданию Наталья Ширипова, пресс-секретарь патрульной полиции Полтавы.

Остальных участников конфликта, по ее словам, правоохранителям не удалось задержать, они скрылись с места происшествия.

В то же время многочисленные очевидцы утверждают, что полиция долго не ехала на место происшествия, "несмотря на то, что на "102" дозвонились и там ответили, что уже знают".

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"В купальный сезон патрулировать должны и пляжи, и территории вблизи них, но правоохранители прибыли более чем через 10 минут. Нападавшие с битами уже успели помыть свое орудие в Ворскле и убежать кто куда", — отмечает издание.

Полтавчане обвиняют полицию, что та не прибыла вовремя на место стрельбы. Многие очевидцы сообщают о десятках людей, которые звонили в полицию.