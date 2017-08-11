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    Стрельба в Полтаве: раненого мальчика прооперировали

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве (513)

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    В полиции сообщили, что раненый ребенок уже прооперирован, он находится в детской городской больнице, врачи оценивают состояние семилетнего мальчика как стабильное.
    На пляже в Полтаве, где произошла стрельба
    kolo.news

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Семилетнего мальчика, который получил ранения во время стрельбы на пляже Полтавы, прооперировали. Об этом сообщает патрульная полиция города.

    Стрельба на полтавском пляже. Видео
    Андрей Петров/Youtube
    На видео попал момент драки и стрельбы в Полтаве

    "Семилетний мальчик, который был ранен, сейчас уже прооперирован и находится в детской городской больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное. Что касается 22-летнего мужчины, который открыл стрельбу, он под стражей в одном из медучреждений города", — сообщила пресс-секретарь патрульных Наталья Шырипова изданию Коло.

    Нацполиция города сообщила на своей странице в Facebook, что по данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) и части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) и статье 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.

    Сейчас задержан 1 человек. Относительно других участников конфликта решается вопрос об избрании меры пресечения.

    Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия.

    Перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

    Смотрите также: Пляжные разборки в Полтаве. Появились первые кадры с места перестрелки

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