Стрельба в Полтаве: раненого мальчика прооперировали

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. Семилетнего мальчика, который получил ранения во время стрельбы на пляже Полтавы, прооперировали. Об этом сообщает патрульная полиция города.

"Семилетний мальчик, который был ранен, сейчас уже прооперирован и находится в детской городской больнице. Медики оценивают его состояние как стабильное. Что касается 22-летнего мужчины, который открыл стрельбу, он под стражей в одном из медучреждений города", — сообщила пресс-секретарь патрульных Наталья Шырипова изданию Коло.

Нацполиция города сообщила на своей странице в Facebook, что по данному факту возбуждены уголовные производства по части 1 статьи 118 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство при превышении пределов необходимой обороны либо при превышении мер, необходимых для задержания преступника) и части 4 статьи 296 (хулиганство, совершенное с применением оружия) и статье 121 УК (Умышленное тяжкое телесное повреждение). Продолжается досудебное расследование.

Сейчас задержан 1 человек. Относительно других участников конфликта решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас правоохранители проводят комплекс мероприятий по установлению обстоятельств происшествия.

Перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

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