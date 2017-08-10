Стрельба на вокзале в Киеве квалифицирована как хулиганство

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Полиция возбудила уголовное дело по статье "хулиганство" в связи со стрельбой в районе железнодорожного вокзала в Киеве, сообщили в киевском управлении Национальной полиции Украины.

"После оказания медицинской помощи один из (пострадавших — Ред.) мужчин самостоятельно покинул лечебное заведение. От написания официальных заявлений потерпевшие отказались. Однако, несмотря на это, правоохранители начали уголовное производство по части четвертой статьи 296 ("Хулиганство") Уголовного кодекса Украины. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы", — говорится в сообщении полиции в Facebook.

Ранее в четверг пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик сообщила, что три человека ранены в районе железнодорожного вокзала в Киеве в результате конфликта, участники которого использовали травматическое оружие. Нападавшие скрылись.