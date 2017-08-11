Стрельба произошла в Днепре. Один человек погиб, двое - ранены

КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека, сообщает Информатор.

По информации пресс-секретаря Нацполиции Анна Старчевская, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали.

"Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", — сообщила Старчевская.

Пострадавшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами. Стрельба произошла на 5 этаже.

На месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.

Информатор На месте стрельбы в Днепре

По городу и области объявили план "Сирена", продолжаются поиски злоумышленника. Полиция рассматривает все версии происшествия.

Ранее сообщалось, что перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.