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    Стрельба произошла в Днепре. Один человек погиб, двое - ранены

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве (513)

    (обновлено: )20810
    По информации полиции, около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в днепровском недострое по улице Акинфьева, 30. Правоохранители обнаружили на месте происшествия труп мужчины.
    На месте стрельбы в Днепре
    Информатор

    КИЕВ, 11 авг — РИА Новости Украина.  В пятницу, 11 августа, в Днепре на улице Ивана Акинфьева застрелили человека, сообщает Информатор.

    Стрельба на полтавском пляже. Видео
    Андрей Петров/Youtube
    На видео попал момент драки и стрельбы в Полтаве

    По информации пресс-секретаря Нацполиции Анна Старчевская, в результате стрельбы один человек погиб, еще двое пострадали.

    "Около 10 утра в полицию сообщили о стрельбе в недострое по улице Акинфьева, 30. На месте обнаружили труп мужчины. Также пострадали мужчина и женщина, их госпитализировали", — сообщила Старчевская.

    Пострадавшие дают показания и сотрудничают со следствием. Вероятнее всего, стрелок был вместе со своими жертвами. Стрельба произошла на 5 этаже.

    На месте происшествия нашли около 10 гильз калибром 9 миллиметров.

    Информатор
    На месте стрельбы в Днепре

    По городу и области объявили план "Сирена", продолжаются поиски злоумышленника. Полиция рассматривает все версии происшествия.

    Ранее сообщалось, что перестрелка с применением травматических пистолетов и карабина "Сайга" произошла вечером в четверг, 10 августа, на пляже "Дублянщина" в Полтаве. Ей предшествовала драка. В результате конфликта погиб мужчина, еще несколько человек, в том числе ребенок, были ранены.

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    На месте стрельбы в Днепре
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