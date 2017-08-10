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    ЧП на полтавском пляже. Задержан один из стрелков - СМИ

    Тема:

    Рост криминала в Украине (504)

    (обновлено: )24
    На месте перестрелки на пляже в Полтаве, 10 августа 2017
    Тетянка Ефремова/Facebook

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Стрельбу утроили на пляже в Полтаве, в результате которой ранены мужчина и ребенок, один из стрелявших задержан, сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

    "Сегодня вечером на пляже "Дублянщина" произошла стрельба. В результате тяжелые ранения получили мужчина и ребенок. На место происшествия прибыли две кареты скорой помощи, а медики приступили к реанимации", — сообщает издание.

    Также издания сообщает со ссылкой на патрульную полицию, что один из стрелявших задержан.

    По данным издания, которое ссылается также на очевидцев, среди отдыхающий возникла ссора, сначала в ход пошли травматические пистолеты, потом карабин "Сайга".

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