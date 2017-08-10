Стрельба у вокзала в Киеве. Пострадавшие отказались писать заявления

КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Мужчины, пострадавшие в ходе конфликта со стрельбой возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, отказались писать заявления, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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"После оказания медицинской помощи один из мужчин самостоятельно покинул больничное заведение. От написания официальных заявлений пострадавшие отказались", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". В ходе конфликта, произошедшего утром в четверг, травмы получили три человека. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.