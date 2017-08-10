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    Стрельба у вокзала в Киеве. Пострадавшие отказались писать заявления

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    Криминал шагает по стране: стрельба в Полтаве и Киеве (508)

    (обновлено: )9610
    Согласно данным столичной полиции, после оказания медицинской помощи один из мужчин самостоятельно покинул больничное заведение. Все трое пострадавших отказались от официальных заявлений.
    Стрельба на центральном железнодорожном вокзале в Киеве
    Facebook Оксаны Блищик

    КИЕВ, 10 авг — РИА Новости Украина. Мужчины, пострадавшие в ходе конфликта со стрельбой возле Центрального железнодорожного вокзала в Киеве, отказались писать заявления, сообщает пресс-служба столичной полиции.

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    "После оказания медицинской помощи один из мужчин самостоятельно покинул больничное заведение. От написания официальных заявлений пострадавшие отказались", — говорится в сообщении. 

    Ранее сообщалось, что полиция открыла уголовное производство по статье "Хулиганство". В ходе конфликта, произошедшего утром в четверг, травмы получили три человека. За совершение преступления предусмотрено до семи лет лишения свободы.

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