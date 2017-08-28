Хроника 27 августа: массовая драка со стрельбой в Киеве, разборки в Одессе

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В воскресенье, 27 августа, президент Петр Порошенко пообещал, что гимн Украины снова будет звучать в Донецке, в Одессе произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек. По мио этого ив столице массовая драка переросла в стрельбу, есть пострадавшие. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко пообещал, что гимн Украины снова будет звучать в Донецке

Глава государства Петр Порошенко в поздравлении жителей Донецка с Днем города отметил, что Украина борется за его возвращение под контроль официальных властей. "Убежден, украинский гимн снова будет звучать в нашем Донецке!" — написал Порошенко в Facebook. Между тем украинские силовики заявили в понедельник, что ополченцы в Донбассе за минувшие сутки 22 раза открывали огонь по их позициям.

Драка и стрельба в Одессе

В Одессе в Аркадии произошел конфликт со стрельбой, ранение получил один человек. "Компания молодых людей отдыхала в одном из клубов, между двумя знакомыми завязалась ссора, они вышли на улицу и начали драться. Третий их товарищ пытался остановить конфликт, но когда понял, что силой сделать этого не сможет, достал травматический пистолет и выстрелил. Пуля попала одному из дерущихся в колено — непроникающее ранение. Насколько нам известно, стрелка задержала полиция, разрешение на оружие у него есть", — сообщает подробности "Думская".

В Киеве массовая драка переросла в стрельбу, есть пострадавшие

В Киеве, в парке на улице Кирилловской, в ходе драки из травматического оружия были ранены двое мужчин. Во время конфликта один из нападавших достал пистолет и сделал около 5-6 выстрелов. По информации СМИ, одна из пуль попала в спину мужчины с собакой, вторая — его другу в колено, нападавшие скрылись. Пострадавшим оказана первая медицинская помощь.

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В сеть попало видео ДТП с сыном Шуфрича

В интернете опубликовано видео с места дорожно-транспортного происшествия в центре столицы, участником которого стал сын политика из "Оппозиционного блока" Нестора Шуфрича. Ранее сообщалось, что Нестор Шуфрич-младший сбил на пешеходном переходе мужчину, находясь за рулем чужого Bentley. По данным очевидцев, автомобиль превышал скорость. Пострадавший в аварии мужчина получил перелом ноги, вывих плеча, а также травмы головы.

ВМС США нашли тела всех пропавших моряков эсминца "Джон Маккейн"

ВМС США обнаружили тела всех десяти пропавших моряков c эсминца "Джон Маккейн", который на минувшей неделе столкнулся с торговым судном в районе Малаккского пролива, и установили их личности, говорится в заявлении американского флота. "Водолазы ВМС США и корпуса морской пехоты к данному момент обнаружили останки всех десяти моряков", — говорится в заявлении, опубликованном на сайте ВМС, которые ранее сообщили об обнаружении двух из десяти пропавших.

Взрыв на оружейном складе в Азербайджане

В результате взрыва на оружейном складе в Азербайджане пострадали шесть человек, сообщили в воскресенье РИА Новости в минздраве страны. "На данный момент шесть раненых. Они госпитализированы. У них осколочные ранения", — сообщили в минздраве. Ранее сообщалось, что людей эвакуируют с близлежащих территорий, а магистраль "Баку — граница РФ" закрыта.

Катастрофические последствия шторма "Харви" в США

Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье. Как пишет издание Dallas News, около 70 тысяч людей, проживающих в Хьюстоне, остались без электричества. В субботу по всему Техасу без электроснабжения остались более 300 тысяч человек. Газета New York Times сообщила в воскресенье, что число жертв урагана "Харви" в американском штате Техас увеличилось до пяти человек.

В последнее воскресенье августа свой профессиональный праздник отмечают мужественные люди, чей нелегкий труд — залог успешного развития экономики. День шахтера был официально утвержден в СССР с подачи министров угольной промышленности А.Ф. Засядько и Д.Г. Оника 10 сентября 1947 года. Первый раз День шахтера отмечался 29 августа 1948 года.