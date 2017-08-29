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    Экономика

    Гройсман назвал подорожание сжиженного газа диверсией

    (обновлено: )56317
    В связи со сложившейся ситуацией с газом премьер поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться.
    Владимир Гройсман
    УНИАН

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время межведомственного совещания в Кабинете министров, сообщает пресс-служба украинского правительства.

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    В связи со сложившейся ситуацией премьер поручил профильным министерствам, Антимонопольному комитету, Государственной фискальной службе, правоохранительным органам разобраться с ситуацией, определить причины повышения цены на автомобильный газ и принять меры по снижению стоимости топлива и поддержания конкуренции на рынке. 

    "Я хочу, чтобы службы, от кого это зависит, навели порядок на рынке автомобильного газа. Резкое повышение цены на сжиженный газ имеет все признаки сговора. Рынок лихорадит. Это диверсия против Украины. Мы должны защитить внутреннего потребителя – рядовых граждан", — сказал он. 

    Ранее Минэкономики Украины заявило, что в течение последних нескольких недель в Украине подорожал сжиженный газ. Украинские производители сжиженного газа — компании "Укргаздобыча", "Укрнафта", "Укртатнафта" и частные компании — покрывают не более 20% потребностей рынка. Остальное Украина импортирует из России, Белоруссии, Казахстана и других стран. В министерстве отметили, что "ограничения со стороны РФ привели к уменьшению импорта сжиженного газа в Украину и, к сожалению, его дефицита… это повлияло на цену".

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    Первый вице-премьер Украины — глава Минэкономики Степан Кубив поручил профильным ведомствам проанализировать ситуацию на рынке сниженного газа Украины.

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