Прокуратура сообщила детали обысков у депутатов горсовета Николаева

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Николаевской области сообщила, что обыски у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве проходят в рамках ряда уголовных дел и направлены на противодействие незаконному завладению бюджетными средствами и вымогательству.

Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

"Указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", — говорится в сообщении.

По данным ведомства, следственные действия проводят сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции, а также спецподразделения СБУ "Альфа" и Нацполиции "КОРД". Эти действия санкционированы судом, по результатам обысков будет предоставлена дополнительная информация, отмечается в сообщении.

Ранее местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве.