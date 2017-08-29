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    Прокуратура сообщила детали обысков у депутатов горсовета Николаева

    (обновлено: )126
    По данным прокуратуры Николаевской области, обыски "проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством".
    Обыски в Николаеве
    novosti-n.org

    КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Николаевской области сообщила, что обыски у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве проходят в рамках ряда уголовных дел и направлены на противодействие незаконному завладению бюджетными средствами и вымогательству.

    Об этом сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

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    "Указанные следственные действия проводятся в рамках уголовных производств и направлены на противодействие преступности в сфере завладения бюджетными средствами, вымогательства, рейдерства, угроз убийством и других тяжких преступлений", — говорится в сообщении.

    По данным ведомства, следственные действия проводят сотрудники прокуратуры, Службы безопасности Украины (СБУ) и Национальной полиции, а также спецподразделения СБУ "Альфа" и Нацполиции "КОРД". Эти действия санкционированы судом, по результатам обысков будет предоставлена дополнительная информация, отмечается в сообщении.

    Ранее местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве.

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