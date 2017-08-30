Геращенко о "главной причине" Иловайской трагедии

Материалы расследования Иловайской трагедии в перспективе сделают общественно доступными, заявил член парламентской фракции "Народный фронт" Антон Геращенко.

"Очевидно, что главной причиной трагедии являются агрессивные действия РФ. Со стороны Украины, возможно, была допущена ошибка в том, что не были приняты срочные решение об уходе войск из Иловайска. Ответ на этот вопрос должна дать военная прокуратура", – сказал Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

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Информация расследования, по его словам, будет передана всему обществу. "Прокуратура публиковала отчет, который еще не содержит всех материалов следствия, и в перспективе это все будет открыто для общества. И общество вынесет свой приговор", – подчеркнул нардеп.

Напомним, 14 августа в ГПУ сообщили, что военная прокуратура в целом завершила исследование обстоятельств Иловайской трагедии.

Окончательное процессуальное решение в уголовном производстве будет принято после обеспечения выполнения требований ст. 2 Уголовного процессуального кодекса Украины относительно полного и беспристрастного расследования (завершения всесторонних допросов каждого украинского военнослужащего об известных им обстоятельствах Иловайской трагедии, а также совершение подразделениями ВС РФ военных преступлений – вероломного убийства украинских военных во время выхода из окружения, неоказание медицинской помощи раненым и оставления их в беспомощном состоянии, расстрелов пленных, жестокого обращения с ними), а также привлечения к уголовной ответственности всех виновных лиц.

РИА Новости Украина Иловайский котел

Во вторник, 29 августа, на Михайловской площади в Киеве прошли мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских героев.