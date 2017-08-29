Годовщина Иловайска. Одним горе, другим - пиар

Николай Лаврентьев, РИА Новости Украина

Во вторник в Киеве прошли официальные мероприятия, посвященные годовщине Иловайской трагедии.

Несмотря на то, что слово "торжества" в данном случае вряд ли уместно, именно оно почему-то вертелось в голове при наблюдении за происходящим на площади у Михайловского собора.

РИА Новости Украина Евгений Котенко День Памяти погибших в Иловайской трагедии

Праздник или скорбь?

Выстроенные по струнке военные в парадной форме, цветы, музыка, стихи явно свидетельствовали случайным прохожим о том, что здесь явно проходит какое-то празднование. Да и на лицах добробатовцев, принимавших участие в боях под Иловайском не отражалось и тени скорби. Собравшись мелкими группками вояки не говорили о событиях 2014-го, а по большей части обсуждали бытовые насущные вопросы. Дела по бизнесу, политика, семейные неурядицы — атмосфера мало чем отличалась от подобных собраний с участием людей в военной форме.

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Правда, завидев диктофон и удостоверение сотрудника СМИ, многие тут же перевоплощались в героев войны. Мантры о "попередниках", "российской агрессии", "Путине", — кажется, многие до сих пор убеждены, что в трагедии под Иловайском виноват кто угодно, только не представители украинской власти и нерадивого военного командования.

РИА Новости Украина Евгений Котенко День Памяти погибших в Иловайской трагедии

Иловайск — не трагедия?

Так, для полковника Всеволода Стеблюка, который в 2014-м году был начмедом батальона "Миротворец", Иловайск — совсем не трагедия, жертвами которой стало более тысячи человек, а пример для героизма.

"Иловайск был первым открытым боем украинских воинов с регулярными частями российских захватчиков. Иловайские события поставили окончательную точку в вопросе, кем для нас является Россия. Надеюсь, что мы больше не будем доверять северному соседу и не потеряем нашу государственность. Кроме того, давайте не будем забывать протяжении 2010-2014-го годов систематически уничтожалась украинская армия".

По стопам отца

Удивительно, но для некоторых трагедия под Иловайском и вовсе постепенно приобретает характер семейного торжества.

Например, боец батальона Донбасс Андрей Погорелов с позывным "Леший" привел с собой жену и полуторагодовалого ребенка, который родился уже после того как отец вышел из смертельного котла. Чтобы соответствовать обстановке малыша одели в костюмчик цвета хаки и футболку с позывным отца, на который прикрепили шевроны батальона "Донбасс".

"Когда мы находились в плену, то поклялись, что в этот день всегда будем собираться, приводить на такие встречи своих детей. Конечно, ребенок должен знать историю своей страны, чтобы ему было кем гордиться. Но хотелось бы, чтобы он не видел ничего подобного в своей жизни", — признался боец, тут же, вопреки логике, заявив о своем желании, чтобы сын пошел по его стопам и стал военным.

Выгода власти

Хотя, были на площади и те, кто не разделяя показного патриотизма товарищей по оружию, уверен — виновные при власти должны быть наказаны. По словам бойца с позывным "Алтай", в первую очередь, это должно коснуться руководства ВСУ, которое отдавало бездумные приказы.

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"Не было ни разведки, ни оперативных данных — нам вообще сказали, что мы идем туда на один день. В итоге мы вернулись очень нескоро и с колоссальными потерями. Но действующая власть не будет искать виновных — ей выгодно все это замять. Ведь если в мире узнают правду об Иловайске, скрыть что-то будет уже очень тяжело. Тогда, в 2014-м году президент и его окружение вообще не думали о том, как решать проблему. Вместо этого они в Киеве праздновали День независимости", — возмущается военный.

РИА Новости Украина Евгений Котенко День Памяти погибших в Иловайской трагедии

Слезы близких

Если для тех, кто после Иловайска остался в живых мероприятия на Михайловской площади были в радость, то на матерей и жен погибших было больно смотреть. Пока ветераны АТО улыбались для совместного фото с заглянувшим на мероприятие нардепом "Народного фронта" Андреем Тетеруком, мать одного из погибших воинов едва сдерживала слезы.

РИА Новости Украина Евгений Котенко День Памяти погибших в Иловайской трагедии

"Конечно, для родителей это огромная трагедия, - призналась она. Когда уже закончится эта проклятая война, когда уже матери перестанут получать своих сыновей в цинковых гробах? Почему виновные в Иловайской трагедии до сих пор не наказаны? Наверное, власти это не выгодно. Политики банально воспользовались нашими ребятами. Что ж, Бог не допустит, чтобы смерти наших детей были напрасными. Если не земной суд покарает этих деятелей, то небесный уж точно".