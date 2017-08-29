Иловайский котел. Три года спустя

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

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Напомним, по данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации" — при указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.