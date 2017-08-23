Иловайск и информационная война

Василий Стоякин, обозреватель

Ко мне в почтовый ящик попала газета "Час справедливості", которую издает Военно-патриотическое объединение участников АТО "Справедливость". Это спецвыпуск, посвященный годовщине Иловайской трагедии (да-да, именно трагедии; не путать с Дебальцево, где была победа).

Главное впечатление от газеты – ветераны АТО испытывают определенные проблемы с внятным изложением своей мысли. Примерно 70% объема – картинки и краткие комментарии к ним. Связного текста очень мало.

Интересно, что ветераны отнюдь не винят в Иловайске Россию, что, в общем, и понятно – глупо обижаться на врага за то, что он враг. В трагедии обвиняются Виктор Муженко, Валерий Гелетей и Петр Литвин, проявившие непрофессионализм и трусость.

Самое интересное, пожалуй, в том, что авторы совершенно точно и, как представляется, правильно, описывают причины трагедии: "россияне требовали выхода без оружия. Ультиматум был отброшен. (…) Украинские военные организованными колоннами начали выходить с техникой и оружием их города. Колонны были расстреляны на марше".

Что тут существенно?

Во-первых, разрешение на выход из окружения без оружия (вариант – без тяжелой техники) – типичная тактика "российско-террористических" войск.

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Кстати, по поводу "россиян" – ветераны действительно уверены, что воевали с регулярной российской армией и даже, наверное, знают ответ на вопрос, почему их не размолотили ВКС, стреляя откуда-то из-за Волги (опыт Сирии как бы намекает на возможность такого развития событий).

В то же время, отрицать определенное российское присутствие тяжело – создать непротиворечивую версию событий 2014 года в парадигме "ихтамнет" довольно сложно. Да, украинская армия находилась в отвратительном состоянии, была низко мотивирована, действовала медленно и неуверенно, но у ополчения-то ситуация была намного хуже…

Во-вторых, украинские войска в двух основных случаях (под Иловайском и под Дебальцево) этой возможностью не воспользовалась, и попытались прорываться в маршевых колоннах.

Я не военный эксперт и не знаю, можно ли так делать в принципе. Но колонны – уж слишком уязвимая цель. Сейчас же не XIX век, так никто не воюет. На что был расчет неясно.

Судя по всему, войска из окружения выходили по централизованной команде – организованно. В приграничных котлах, когда решение принималось на месте, украинские военные бросили оружие и перешли на территорию "государства-агрессора", где были интернированы и отправлены назад в Украину. Именно такие действия позволили избежать потерь.

Можно предположить, что команда прорываться, при возможности выйти организованно и без потерь, давалась сознательно из политических соображений.

Я уже упоминал о низкой мотивации ВСУ в начале войны.

Задача командования "российско-террористических войск" состояла в том, чтобы продемонстрировать максимально благожелательное отношение к украинским военным – в стране идет братоубийственная гражданская война и не стоит отягощать себе карму. Опять же, это "доказательство" того, что российской агрессии нет – агрессор бы взял в плен или уничтожил окруженного противника. Результатом должна была стать еще большая деморализация украинских войск.

Задача же украинского командования была прямо противоположной – повязать солдат кровью, создать культ погибших за родину и возбудить ненависть к врагам. Во имя решения этой задачи можно было и подставить войска под удар.

Впрочем, насколько можно понять, сами ветераны требуют привлечения к ответственности больших генералов исключительно для того, чтобы повысить боеспособность украинской армии. Командование должно быть профессиональным и должно знать, что ответственность за неэффективное управление обязательно наступит (за что расстреляли комфронта Павлова?). С другой стороны, их инициативой непременно воспользуются политики, обвиняющие президента Порошенко в неправильной военной политике.