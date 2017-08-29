Узнаем ли правду? Иловайский ад спустя три года остается адом

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

Иловайская трагедия, случившаяся в конце августа 2014 года, стала одной из самых кровавых страниц в истории АТО. Вот уже прошло три года, а в Иловайской трагедии остается много темных пятен. Споры о том, кто виноват, до сих пор сводятся к взаимным обвинениям сторон.

Спустя три года, 14 августа 2017 года, Генпрокуратура Украины наконец отчиталась о расследовании, но общество по-прежнему в недоверии. Однако ответы на вопросы: почему Генштаб делает акцент только на вине российской стороны, выводя за скобки просчеты собственного генералитета? Почему ни одному представителю военного руководства Украины не было оглашено даже выговора? Кто ответит за провал операции по Иловайску, которая могла стать завершением АТО? – нет до сих пор.

Хронология кровавых событий

Напомним, бои под Иловайском начались в августе 2014 года.

18 августа украинские войска захватили большую часть города. Однако уже 24 августа, в День Независимости Украины, ополченцы начали массированное наступление.

25-26 августа в результате наступления вооруженных формирований ДНР в Иловайске оказались окружены батальоны "Донбасс", "Днепр-1", батальоны МВД "Херсон", "Свитязь", "Миротворец", "Шахтарськ", а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. Военное руководство Украины отдавало военным приказ "ждать подмоги".

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По состоянию на утро 27 августа 2014 года представители ДНР сообщили, что полностью взяли Иловайск под свой контроль. Однако, по заявлению штаба АТО, бои продолжались, украинские силовики пытались вернуть контроль над городом.

29 августа президент России Владимир Путин призвал ополченцев ДНР открыть гуманитарный коридор для окруженных украинских военных, чтобы дать им возможность покинуть район боев, получив медицинскую помощь ит.д.

Ополченцы приняли это предложение, однако уточнили, что украинские военные должны выйти без вооружения.

30 августа силы АТО начали покидать Иловайск. Однако при выводе живой силы и техники военные колонны были расстреляны.

В Генштабе утверждали, что выход сил АТО не был прорывом из окружения, это был выход под гарантии РФ. В России отрицают причастность своих военных к данным событиям.

Расследование и поиск виновных

Результатов расследования причин Иловайской трагедии все ждали три года. Большинство выживших в Иловайском котле обвиняли руководство ВСУ в просчетах и "преступной халатности", в результате которой бойцы попали в окружение и были брошены на произвол судьбы.

"Головы" после Иловайска полетели сразу. Под давлением общественности 12 октября 2014 года тогдашнего министра обороны Валерия Гелетея отправляют в отставку. В частности, представители добровольческих батальонов обвиняли руководство Минобороны в отсутствии поддержки добровольцев силами армии. А вот Виктор Муженко смог удержаться в кресле начальника Генштаба до сегодняшнего дня.

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Примечательно, что изначально факт неэффективных действий командования признавал и президент Петр Порошенко. "Ударная группировка, которая должна была подойти для восстановления боеспособности, задержалась на три дня", — говорил президент в сентябре 2014 года. Это была фактически первая оценка Иловайской трагедии высшим политическим руководством Украины.

Впоследствии, Верховная Рада создала Временную следственную комиссию по расследованию причин трагедии, которая 20 октября опубликовала отчет. В нем ответственность за котел ВСК возлагала на экс-министра обороны Валерия Гелетея и начальника Генштаба Виктора Муженко. По данным комиссии, в основе лежало несогласованное управление, ошибочные кадровые решения, неадекватные действия министра Гелетея и начальника Генштаба Муженко.

Однако расследование комиссии Верховной Рады по Иловайску так и не было доведено до завершения.

Уже в сентябре 2016 года генпрокурор Юрий Луценко назвал пять факторов трагедии, к которым пришли в своих выводах эксперты.

"Первый фактор – госизмена президента Виктора Януковича, руководства Вооруженных сил и правоохранительных органов страны. Второй фактор — хищение военного имущества, что привело к недееспособности Вооруженных сил".

Третьим фактором, по мнению Луценко, стали многочисленные факты дезертирства украинских военных и невыполнение приказов командования. Четвертым фактором генпрокурор назвал ошибки командования силами АТО и Генерального штаба.

"Пятый фактор, который, по выводам экспертов, единственный находится в прямой причинно-следственной связи, стала военная агрессия вооруженных сил Российской Федерации, прямое военное вторжение на территорию Украины", – заявил генпрокурор.

Спустя три года, 14 августа 2017 года, ГПУ обнародовала официальные результаты расследования причин Иловайской трагедии. Прокуратура пришла к выводу, что вины руководство ВСУ нет, и возложила вину на Россию.

Как сказано в отчете, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации".

При этом "отдельные ошибки руководства АТО" наряду со случаями дезертирства из ВСУ указываются лишь в числе факторов, приведших к Иловайской трагедии. При этом ни одной фамилии генерала вооруженных сил Украины в отчете нет.

По данным ГПУ, "руководство ВС России организовало прямое вторжение регулярных российских подразделений на территорию Донецкой области с одновременными артиллерийскими обстрелами позиций ВСУ из России".

"В результате внезапного вторжения 24-25 августа 2014 регулярных подразделений Вооруженных Сил РФ и их марша в направлении города Иловайск батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение значительно превосходящих по численности сил противника…29 августа 2014 по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками", — говорится в сообщении.

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Как отметили в ГПУ, в Иловайском "котле" погибли 366 украинских военных, 429 — получили ранения, еще 300 — попали в плен. Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

"По результатам следствия и на основании собранных доказательств сообщено о подозрении первому заместителю начальника ГШ ВС РФ М. Богдановскому в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины), ч. 2 ст. 437 (ведение агрессивной войны), ч. 2 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны, сопряженное с умышленным убийством) УК Украины. Указанный чиновник непосредственно осуществлял командование и контроль подразделений ВС РФ при их вторжении на территорию Украины в августе 2014 и совместно с другими лицами организовал вероломное убийство украинских воинов в г. Иловайск…", — отмечено в отчете.

В канун третьей годовщины трагедии главный военный прокурор Анатолий Матиос заверил, что ошибок украинского военного командования не было.

"Неверно отданы приказы в данном случае не могут быть основой той трагедии, которая наступила. У нас, несмотря на проведение АТО, на территории своей страны, без посягательства на соседей, произошло прямое вторжение огромной группировки Российской Федерации. В этом заключалась ментальная ошибка, мировоззренческая… и я бы не поверил, что произойдет вторжение. На это вторжение никто не рассчитывал", – сказал Матиос в эфире программы FACE 2 FACE с Татьяной Даниленко на телеканале ZIK.

По материалам из открытых источников интернет