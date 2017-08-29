В Киеве чтят память погибших в Иловайской трагедии

КИЕВ, 29 авг — РИА Новости Украина. На Михайловской площади в Киеве во вторник проходят мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских героев, информирует УНИАН.

Сообщается, что на площади начинают собираться бойцы добровольческих батальонов, которые в Донецкой области в августе 2014 года попали в так называемый "котел" при выходе из Иловайска.

На Михайловской площади установлена импровизированная сцена, с которой звучит музыка.

Программа мероприятий предусматривает проведение минуты молчания в память о героях и выступления сослуживцев и родственников погибших.

В 12.00 должна начаться панихида, которую отслужит настоятель Михайловского Златоверхого монастыря.

Также будет обнародовано обращение участников битвы под Иловайском и их родственников к президенту Украины, Верховной Раде, Кабинету министров по поводу расследования и осуществления суда над виновными в измене, служебной халатности и создании Иловайского котла.

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".