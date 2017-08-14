Итоги расследования. Генпрокуратура озвучила потери под Иловайском

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КИЕВ, 14 авг — РИА Новости Украина. В результате боев под Иловайском погибли 366 украинских военных, еще 429 получили ранения, сообщает в понедельник пресс-служба Генпрокуратуры Украины со ссылкой на результаты расследования.

Согласно сообщению, 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ "российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками".

"При указанных обстоятельствах совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн", — сказано в сообщении.

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Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".