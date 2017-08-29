Иловайский котел: сослуживцы и родственники почтили память погибших

На Михайловской площади в Киеве состоялись мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских военнослужащих.

На площади собрались бойцы добровольческих батальонов, которые в Донецкой области в августе 2014 года попали в так называемый "котел" при выходе из Иловайска, а также родственники погибших.

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Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".