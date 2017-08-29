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    Фотоленты

    Иловайский котел: сослуживцы и родственники почтили память погибших

    Тема:

    Иловайский котел: кто в ответе? (455)

    (обновлено: )7802
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

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    На Михайловской площади в Киеве состоялись мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских военнослужащих.

    На площади собрались бойцы добровольческих батальонов, которые в Донецкой области в августе 2014 года попали в так называемый "котел" при выходе из Иловайска, а также родственники погибших.

    Смотрите также: День памяти погибших в Иловайской трагедии в Киеве

    Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

    По данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации". При этом Генпрокуратура также признала "численные случаи дезертирства из рядов Вооруженных сил Украины" и "отдельные ошибки руководства АТО".

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