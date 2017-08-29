Фотоитоги 29 августа: годовщина Иловайска, масштабные обыски в Николаеве

На Михайловской площади в Киеве во вторник проходят мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских героев.

На площади собрались бойцы добровольческих батальонов, которые в Донецкой области в августе 2014 года попали в так называемый "котел" при выходе из Иловайска, а также родственники погибших.

Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

Напомним, по данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации" — при указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

Читайте также: Иловайский котел. Назначены "виновные", а виновники не пострадали

Местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве.

Позже прокуратура Николаевской области сообщила, что обыски у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве проходят в рамках ряда уголовных дел и направлены на противодействие незаконному завладению бюджетными средствами и вымогательству. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании пяти человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".