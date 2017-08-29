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29.08.201718:16
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    Фотоленты

    Фотоитоги 29 августа: годовщина Иловайска, масштабные обыски в Николаеве

    Тема:

    Иловайский котел: кто в ответе? (457)

    (обновлено: )58
    Выставка-экспозиция артефактов, вывезенных из мест боевых действий Иловайского котла Коридор Памяти, на Михайловской площади в Киеве
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    Обыски в Николаеве
    Последствия урагана в Техасе
    ЗРК «Patriot» PAC-3
    Неизвестные облили синей краской крест на братской могиле русских воинов в Полтаве
    Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
    В центре Киева у памятника архитектуры обвалился балкон
    Марк Цукерберг с семьей
    По меньшей мере 514 человек погибли в результате наводнений в индийском штате Бихар в августе
    Нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время межведомственного совещания в Кабинете министров
    Выставка-экспозиция артефактов, вывезенных из мест боевых действий Иловайского котла Коридор Памяти, на Михайловской площади в Киеве
    Выставка-экспозиция артефактов, вывезенных из мест боевых действий Иловайского котла "Коридор Памяти", на Михайловской площади в Киеве.
    УНИАН
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    День Памяти погибших в Иловайской трагедии.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Обыски в Николаеве
    Обыски в Николаеве.
    novosti-n.org
    Последствия урагана в Техасе
    Последствия урагана в Техасе.
    Thomas B. Shea / AFP
    ЗРК «Patriot» PAC-3
    ВВС Японии во вторник, 29 августа, продемонстрировали систему противоракетной обороны Patriot в Йокоте в западной части Токио. Это произошло всего через несколько часов после того, как северокорейская ракета пролетела возле префектуры Хоккайдо.
    Toru YAMANAKA / AFP
    Неизвестные облили синей краской крест на братской могиле русских воинов в Полтаве
    Неизвестные облили синей краской крест на братской могиле русских воинов в Полтаве.
    pl.npu.gov.ua
    Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием маршрутки
    Под Винницей произошло смертельное ДТП с участием маршрутки.
    полиция Винницкой области
    В центре Киева у памятника архитектуры обвалился балкон
    В центре Киева у памятника архитектуры обвалился балкон.
    lb.ua
    Марк Цукерберг с семьей
    Основатель крупнейшей в мире социальной сети Facebook Марк Цукерберг сообщил о рождении второго ребенка - дочери.
    Марк Цукерберг, facebook
    По меньшей мере 514 человек погибли в результате наводнений в индийском штате Бихар в августе
    По меньшей мере 514 человек погибли в результате наводнений в индийском штате Бихар в августе.
    PUNIT PARANJPE / AFP
    Нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время межведомственного совещания в Кабинете министров
    Нынешняя ситуация на рынке сжиженного газа является диверсией против Украины, заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время межведомственного совещания в Кабинете министров.
    УНИАН

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    Выставка-экспозиция артефактов, вывезенных из мест боевых действий Иловайского котла "Коридор Памяти", на Михайловской площади в Киеве.

    На Михайловской площади в Киеве во вторник проходят мероприятия в честь Дня памяти погибших в Иловайской трагедии украинских героев.

    День Памяти погибших в Иловайской трагедии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Узнаем ли правду? Иловайский ад спустя три года остается адом

    На площади собрались бойцы добровольческих батальонов, которые в Донецкой области в августе 2014 года попали в так называемый "котел" при выходе из Иловайска, а также родственники погибших.

    Украинские батальоны попали в окружение под Иловайском в конце августа 2014 года. Ранее в Киеве заявили, что погибли 459 человек, потом сообщалось о 366 жертвах. В самопровозглашенной Донецкой народной республике заявляли, что потери ВСУ намного больше.

    Напомним, по данным ГПУ, "единственным фактором" Иловайской трагедии является "военная агрессия Вооруженных Сил Российской Федерации" — при указанных обстоятельствах совершено убийство 366 украинских воинов, 429 — получили ранения различной степени тяжести, 300 — попали в плен, Вооруженные Силы Украины понесли значительные потери вооружения и военной техники на сумму почти 300 млн грн.

    Читайте также: Иловайский котел. Назначены "виновные", а виновники не пострадали

    Местное издание "Новости-N" со ссылкой на источники в прокуратуре сообщило, что правоохранители проводят около 90 обысков у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве.

    Позже прокуратура Николаевской области сообщила, что обыски у депутатов горсовета и местных предпринимателей в Николаеве проходят в рамках ряда уголовных дел и направлены на противодействие незаконному завладению бюджетными средствами и вымогательству. Генпрокурор Юрий Луценко сообщил о задержании пяти человек, среди которых лидер преступной организации Титов, известный в криминальной среде как "Мультик".

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