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    Совбез ООН признал ракетные пуски КНДР угрозой всем странам

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    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала (617)

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    Совбез Организации Объединенных Наций осудил Пхеньян за угрозу одному из государств-членов ООН и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия".
    Заседание Совета Безопасности ООН
    Постоянное представительство Украины в ООН

    КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Последние ракетные испытания КНДР являются угрозой не только региону, но и всем странам, сообщается в заявлении Совета Безопасности по итогам закрытых консультаций.

    КНДР запустила баллистическую ракету в сторону севера Японии
    Kazuhiro NOGI / AFP
    Летать так летать. КНДР запустила ракету над Японией

    В одобренном консенсусом документе СБ ООН "серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

    Совбез также осудил Пхеньян за угрозу одному из государств-членов ООН и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия".

    "СБ подчеркивает, что подобные действия КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам-членам ООН", — говорится в заявлении, которое зачитал председатель СБ ООН в августе, постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта.

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