Совбез ООН признал ракетные пуски КНДР угрозой всем странам

КИЕВ, 30 авг — РИА Новости Украина. Последние ракетные испытания КНДР являются угрозой не только региону, но и всем странам, сообщается в заявлении Совета Безопасности по итогам закрытых консультаций.

В одобренном консенсусом документе СБ ООН "серьезно осудил пуск баллистической ракеты КНДР, которая пролетела над Японией, а также многочисленные запуски баллистических ракет, осуществленных 25 августа".

Совбез также осудил Пхеньян за угрозу одному из государств-членов ООН и "потребовал, чтобы КНДР немедленно прекратила подобные действия".

"СБ подчеркивает, что подобные действия КНДР являются угрозой не только региону, но и всем государствам-членам ООН", — говорится в заявлении, которое зачитал председатель СБ ООН в августе, постпред Египта при ООН Амр Абдель Латиф Абулатта.