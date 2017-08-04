Два года Нацполиции: праздник со слезами на глазах

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Два года прошло с того дня, как украинскую милицию официально переименовали в полицию и перенесли празднование на 4 августа. В МВД пытаются доказать, что украинская полиция начала работать намного лучше, в отличие от милиции, но при росте криминала и количестве нераскрытых дел, можно сказать, что руководство МВД выдает желаемое за действительное.

Головокружение от успехов

Первым, кто поздравил сотрудников полиции с праздником, традиционно на свой странице в ФБ, стал гражданский министр силового ведомства Арсен Авакова. Был не многословен. Но, тем не менее, снова пел струю песню о "сложном пути и приложении немалых усилий".

"Важнейшей оценкой и основным показателем нашей работы является не показатели и проценты (это вторичное и это придет само собой) — важнейшей является доверие людей, которая сегодня растет. Шаг за шагом мы пройдем этот непростой путь изменений и реформ и будем достойны чести — служить украинскому народу!" — написал Аваков.

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Увы, из слов министра можно сделать вывод, что сегодня, к сожалению, полиция не достойна чести служить народу.

Еще накануне торжеств глава МВД выдал полицейскую статистику, по которой получалось, что за первое полугодие 2017 года раскрытие особо тяжких преступлений, в том числе умышленных убийств и тяжких телесных повреждений составляет от 87% до 93%. Как уверяет министр Аваков, снижается уровень краж, грабежей, разбойных нападений. По его данным, уровень совершенных преступлений пошел на спад, в то время, как раскрываемость, только растет.

И это при том, что таких показателей едва добивались в более-менее спокойное советское время, когда для наведения порядка в городе хватало патрульных, спецвойск и высококлассных специалистов. Когда не было такого количества оружия и бандформирований. Сегодня же в Нацполиици заявляют о нехватке около 20 тысяч сотрудников, о плохой подготовке патрульных и слабой молодых кадров и признаются в нехватке опыта и в коррупции подчиненных, но при этом доказывают, что добились успехов. Старожилы МВД уверены, что сделано это благодаря подтасовке данными и манипуляциями с цифрами.

Впрочем, с процессом очищения рядов что-то тоже пошло не так. Ежедневно задерживают на поборах полицейских в разных городах и селах и даже устраивают обыски у заместителя министра Вадима Трояна, по подозрению в вымогательстве крупной суммы денег.

Обещают одно, делают другое

И самое главное, остаются нераскрытыми тысячи уголовных дел.

"Из сотен тысяч заявлений от населения больше половины не расследуются. Даже если и было зарегистрировано производство, его закрывают по любой более менее законной причине. И что говорить о расследовании резонансных преступлений – по расстрелу одними полицейскими других в Княжичах под Киевом так и не было установлено виновных. В убийстве журналиста Павла Шеремета нет никакой зацепки. Практически заглохло расследование убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова. Несмотря на то, что киллер, боец нацгвардии МВД, был убит на месте преступления, так и не ясно, а кто же заказал убийство депутата. "Глухарем" остается убийство и экс-директора "Укрспирта" и это список можно продолжить менее известными гражданами Украины, родственники которых обивают пороги в поисках справедливости. Стоит вспомнить убийство пассажира BMW 18-летнего Михаила Медведева, которого застрелил во время преследования полицейский Сергей Олийнык и "отмазывало" которого все руководство МВД", — подчеркивает в комментарии РИА Новости Украина сотрудник МВД Сергей Сыроид.

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Как отмечает правоохранитель, этот праздник со слезами на глазах. Потому что, раскрываются преступления только бытовые, когда ясно кто кого и за что убил. Над остальными голову не ломают, потому что спрашивать некому и не с кого за результаты. Старую систему поломали, а новую не построили.

Полиция нагоняющая ужас

Уже два года радует украинцев наша доблестная патрульная полиция. Все обещания - помогать гражданам, прибывать на место вызова за 5-15 минут, охранять спокойствия и порядок на улицах городов и дорогах страны так и остались обещаниями. За эти годы они отметились в неоправданном применении силы и оружия, не знании законов, хамстве и…. коррупции. Честными и неподкупными им стать не удалось.

И они побили и продолжают бить рекорд по количеству разбитых служебных автомобилей. За 7 месяцев 2017 года в ДТП попали 461 автомобиль, среди которых только что закупленные 635 автомобилей Mitsubishi по 57 тысяч долларов каждый. Больше всего разбили патрульных автомобилей в Киеве — 150, Харькове — 45, Одессе — 36, Львове — 34, Днепре — 33. Меньше всего (по 3 машины) — в Ривном, Северодонецке, Лисичанске и Рубежном. В прошлом году полицейские угробили более 500 автомобилей Тайота Приус, большинство из которых восстановлению не подлежит. Уже полицейские идут на рекорд.

Ну, в копилку новым копам можно добавить то, что они за время, после развала ГАИ, научились быстро оформлять ДТП. А также прекрасно научились обыскивать людей во врем массовых мероприятий, стоять в оцеплении во время парадов и шествий и наблюдать за хулиганами из разных экстремистских организаций. А еще, в полиции остались автомобили, которых надо добить и очень много граждан еще не успели примерить наручники за то, что не так посмотрели на полицейского или не то сказали.

Единственные, кто особенно рад этому празднику, так это уголовный мир, который сегодня чувствует себя в Украине, как рыба в воде.