Полицейский произвол стал нормой

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Год назад в новую полицию было набрано 15 670 полицейских, которые прошли ускоренную подготовку и тут же были отправлены обеспечивать порядок на улицах городов. По идее, они должны были оказывать помощь населению по первому зову и тем самым повышать уровень доверия украинцев к патрульной службе в частности и к МВД вообще. Но, увы, именно эти наспех подготовленные полицейские составили серьезную угрозу для населения.

Распустились, распоясались

В различных ДТП, в том числе с жертвами, полисмены разбили более двухсот закупленных специально для них новеньких автомобилей "Приус" и убили пятерых человек. История с погоней по Киевским улицам за BMW с молодыми парнями, стрельба и, как следствие, убийство 18-летнего пассажира, так и не закончилось приговором суда для стрелявшего в парня патрульного Олийныка. В суд хлопотать за патрульного пришло все руководство МВД, включая министра, народного депутата, а по совместительству советника Авакова и даже мэра Киева. Олийнык до сих пор на свободе. Он даже числится в патрульной полиции. А дело все время пытаются замять, уверяя, что он не стрелял в упор в сидевшего на пассажирском сидении парня, что причиной смерти Медведева стала шальная пуля, выпущенная во время погони.

Полицейские умудрились прославиться взятками, кражами и торговлей наркотиками. Кроме этого, как выяснилось, большинство патрульных не компетентны в вопросах юриспруденции и применяют силу там, где не стоит. За год они забыли ключевые слова своей наставницы из Грузии Хатии Деканоидзе о том, что полиция "не должна быть карательным органом, а должна оказывать помощь населению и услуги".

Ряды патрульных за последнее время значительно поредели, но не перестают удивлять обывателей. В Полтаве они бегают за стариком, торгующим картошкой на улице, и задерживают его, как матерого преступника, заламывая руки. Надевают наручники и закрывают в своей машине судью Соломенского суда Викторию Кицюк, которая, как утверждали патрульные, "оказала им злостное сопротивление при выписывании штрафа за парковку в неположенном месте возле суда". В отличии от полтавских полицейских, за выходку с судьей киевские патрульные получили по шапке, им объявили строгий выговор. Но, как уточнил первый заместитель начальника патрульной полиции Алексей Билошицкий, выговор патрульные получили не за само задержание судьи, а за то, что не оформили необходимые документы. По мнению их командира, они были правы, надев на судью наручники.

Народ против полиции

По сути, в этой ситуации патрульные отделались легким испугом и могут дальше применять силу, когда им этого захочется. Но и это уже прогресс — раньше за подобные выходки новые полицейские отделывались только легким испугом и распоряжением искупить свою вину большим количеством протоколов.

"Если бы нечто подобное себе позволили бы сотрудники ГАИ, то они были бы уже уволены. Хотя сотрудники госавтоинспекции таким не занимались. Никогда никого из машины силком не выволакивали. Наручники если и одевали, так пьяным или неадекватам, которые пытались сбежать. А к судье они не имели право применять силу, на служителей Фемиды распространяется иммунитет. Помните историю с судьей из Киевской области, который стрелял в сотрудников ГАИ, которые остановили его пьяного в Киеве?! Так вот, даже тогда его не тронули. Откуда у этих новых патрульных такая тяга всех подряд задерживать и бряцать наручниками, непонятно. Но спрашивать надо с тех, кто им это позволяет, а это, прежде всего, их руководство. А если еще им дать волю стрелять по всем, в случае неповиновения их требованиям, как хотел Аваков, тогда они вообще поубивают население по чем зря", — считает экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

Бывшие милиционеры уверены, что патрульным все сходило с рук только потому, что реформаторы не хотели показывать негатив. Поэтому прикрывали своих новобранцев, которых, по идеи, за игры в неповиновение и за незаконное применение наручников должны привлекать к уголовной ответственности за превышение власти или служебных полномочий. Но сегодня, с приходом на должность нового главы Сергея Князева, есть надежда, что и полицейские начнут соблюдать законы и действовать по уставу.

Читайте также: Статистика на службе МВД: полиция поборола преступность… на словах

Впрочем, некоторые украинцы не собираются дожидаться, когда правосудие восторжествует и вершат его по-своему. В Ровно в ночь с воскресенья на понедельник по окнам кабинета начальника управления патрульной полиции города — лейтенанта полиции Сергея Мерчука, который живет в своем кабинете, был произведен выстрел из РПГ-22. Стрелок промахнулся — граната залетела в спортзал. Никто не пострадал. На тубусе, который сбросили тут же, была нарисована свастика, и написано: "За УНА-УНСО", "За Білого Сашка" и ругательство на английском, а также несколько слов об отжиме. Что конкретно имели в виду мстители, неизвестно. Ведь в прошлом начальник полиции Ровно Мерчук — активист Майдана и боец полка "Азов", отличающегося своей радикальной позицией.

Как считает начальник Департамента патрульной полиции Евгений Жуков, эти надписи — для отвода глаз, а причина в том, что, дескать, правильной дорогой идут патрульные и правильные дела делают. По факту хулиганства, совершенного с применением огнестрельного оружия, начато досудебное расследование. Полиция пытается найти стрелявшего.

Как бы то ни было, но это первый тревожный звонок, а скорее адресное предупреждение и намек на то, что против силы, всегда найдется другая сила.