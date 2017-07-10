Самосуд по-украински. Одесситы за сутки вычислили квартирных воров

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

Все, что удается раскрыть полиции – это бытовые преступления, когда виновник не покинул место происшествия, а если ушел, то недалеко. Или же, если есть свидетели, которые назвали ФИО, а также место жительства подозреваемого, и он, о чудо, ждал, когда за ним придут. В противном случае, раскрытие преступления, поиск злоумышленника, не говоря уже о похищенном имуществе, если такое было, можно ждать годами и… не дождаться. Но есть еще вариант, самим вступить в битву с преступностью.

Обворовали — и стал следователем

Раньше милиция работала плохо, и все ее ругали за это, но сегодня полиция работает еще хуже, и граждане уже даже не знают, куда обращаться за помощью и где искать защиту. Но некоторые уже пошли дальше и проводят собственное расследование и, в отличии от очень занятой полиции, удачное.

Одессит Александр Воронцов поделился детективной историей о том, как он в течении суток с друзьями нашел воров, обокравших его квартиру.

"В понедельник 03.07.2017 прихожу я вечером домой после работы и понимаю, что мою квартиру обворовали. Естественно, расстроившись, я решил вызвать полицию для того, чтобы сложившаяся ситуация была задокументирована и в свою очередь были приняты необходимые меры…. Прождав три часа с момента обнаружения кражи, все таки приехали сотрудники полиции… были составлены все необходимые документы. На следующий день после неоднократных звонков (в штангу) следователю я понял, что если ничего не предпринять самому, то ничего с этого не будет. Включив Сашу следователя, за достаточно короткое время, а именно за часа два были установлены лица, устроившие кражу и транспортное средство, на котором они передвигались. После этого вместе с друзьями, координируя совместные действия, мы стали отрабатывать территорию города, использую собственные транспортные средства…. При этом следователь, который расследует, наверно, до сих пор это производство и иже с ним, даже не знал и меньшей части той информации, которую мы использовали для поиска грабителей…", — поведал Александр Воронцов.

Александр Воронцов / Facebook Одессит нашел воров, обокравших его квартиру

Александр Воронцов / Facebook Одессит нашел воров, обокравших его квартиру

Как рассказал Александр, единомышленников, вызвавшихся помочь, собралось около сотни, один из которых заметил разыскиваемый автомобиль.

"За 10 минут собралось около 20 человек друзей, заблокировали улицу и предприняли все необходимые меры безопасности. После чего мной было осуществлено не менее 7 звонков в так называемую полицию, дабы хотя бы поставить их в известность. Я уже молчу про выполнение их непосредственных функциональных обязанностей по предотвращению преступлений, а в данном случае задержании воров. Подвожу итоги: собственными силами, а именно силами друзей и кумовей, были задержаны ГРУЗИНСКИЕ С..А ПРИЕЗЖИЕ ПИ…ТЫ, которые ограбили мою и не только квартиру. Причем, все необходимые мероприятия заняли сутки, с момента установления до момента задержания", — сообщил одессит.

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Как рассказал Александр, воры по городу передвигались на машине с литовской регистрацией без прав и с каким-то ксероксом непонятно чего. По его данным, они системные наркоманы. У них обнаружили оружие. А еще Александр рассказал, что в телефоне одного из них нашли ориентировку на их автомобиль и, как считает одессит, ее могли сбросить только из полиции, которая, по мнению Воронцова, их прикрывает.

Украинцы — за самосуд

История Александра Воронцова вызвала немалый резонанс. Многие тут же написали о своих бедах. Одна одесситка о том, что после обнаружения кражи полицию ждали полдня. Она то приехала, но толку никакого. Еще один киевлянин написал о том, что дома 1 мая услышал, как ломают входную дверь. Как только дверь начала открываться, он ударил по "гостям". Два грузина отлетели на лестничную клетку. Он бросился за ними босиком, не догнал. Сосед вызвал полицию, так они по сегодняшний день едут.

"В марте прошлого года возле дома на меня напали грузины, вырвали из сумки планшет и скрылись на машине без задних номеров. Полностью за 3 дня сама раскрыла все дело, следователям предоставила видео до моего ограбления, после, до сих пор ничего! Часто вижу их на машине, знаю где покупают наркотики! Писала в отдел внутренних расследований! Все под покровительством!", — пожаловалась одесситка Владлена Полищук.

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И, как решили граждане, пора уже создавать альтернативную полицию, потому что официальная не помогает.

Впрочем, нечто подобное альтернативному розыску существует уже давно. Сами же опера раньше занимались "левыми" заработками, искали злодеев по своим каналам, если речь шла о краже имущества у кого-то из достаточно влиятельных или богатых товарищей. И по сей день обворованные миллионеры в полицию жаловаться не идут, они обращаются к бывшим или нынешним сыскарям, которые в состоянии отыскать иголку в стоге сена благодаря своему опыту и связям.

Впрочем, то, что Александр Воронцов вычислил воров, у которых обнаружил свое имущество, это еще полдела.

"К сожалению, закон в этом плане не на стороне "следователя Саши". Более того, они еще могут обвинить его в проникновении в чужое имущество, в применении силы. Заявить, что это он им подбросил свои вещи, чтобы "очернить кристально честных гостей Одессы". Вот в этом проблема, так как действовал он как гражданин, а не как официальное, должностное лицо наделенное полномочиями в рамках Закона "О полиции". Да, наступает время самосудов. Это страшно, так как самовольных вершителей правосудия быстрее найдет и посадят, чем тех же воров", — рассказывает экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид. Но, как считает бывший следователь, граждан понять можно. Таковы реалии наших дней.