Племянница Джо Байдена призналась в краже

КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Племянница бывшего вице-президента США Джо Байдена призналась в краже 110 тысяч долларов с кредитной карты, принадлежащей другому человеку, в аптеке Нью-Йорка, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

Как стало известно, Кэролайн Байден в пятницу признала себя виновной в хищении имущества и мелком воровстве, в результате чего получила два года испытательного срока при условии возмещения денежных средств, выполнении общественных работ в течение 10 дней и отсутствии других нарушений закона.

Напомним, в 2013 году Кэролайн обвиняли в нападении на нью-йоркского полицейского. Она также проходила лечение от вспышек гнева.

Как сообщалось ранее, в Украине этим летом ожидается очередная волна ограблений. Количество таких случаев может вырасти примерно на 20-30%. Такие цифры приводят эксперты. Причем стоит учитывать данные охранных компаний о том, что в Киеве с 800 тысяч квартир на сигнализации находится не более 80 тысяч.