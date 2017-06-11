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    В мире

    Племянница Джо Байдена призналась в краже

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    Кэролайн Байден в пятницу признала себя виновной в хищении имущества и мелком воровстве, в результате чего получила два года испытательного срока при условии возмещения денежных средств.
    Банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
    RIA News Александр Кряжев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 10 июн — РИА Новости Украина. Племянница бывшего вице-президента США Джо Байдена призналась в краже 110 тысяч долларов с кредитной карты, принадлежащей другому человеку, в аптеке Нью-Йорка, сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

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    Как стало известно, Кэролайн Байден в пятницу признала себя виновной в хищении имущества и мелком воровстве, в результате чего получила два года испытательного срока при условии возмещения денежных средств, выполнении общественных работ в течение 10 дней и отсутствии других нарушений закона.

    Напомним, в 2013 году Кэролайн обвиняли в нападении на нью-йоркского полицейского. Она также проходила лечение от вспышек гнева.

    Как сообщалось ранее, в Украине этим летом ожидается очередная волна ограблений. Количество таких случаев может вырасти примерно на 20-30%. Такие цифры приводят эксперты. Причем стоит учитывать данные охранных компаний о том, что в Киеве с 800 тысяч квартир на сигнализации находится не более 80 тысяч.

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