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    Общество

    Спилили на металлолом. Соцсети взорвались кражей ЛЭП в Прикарпатье

    (обновлено: )682110
    В соцсети появилось сообщение, что в Верховинском районе Ивано-Франковской области спилили две высоковольтные опоры линии электропередачи: одну - 20 января, вторую - 15 марта.
    Срезанная ЛЭП в Ивано-Франковской области
    Victor Datsko/Facebook

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные спилили на металлолом две высоковольтные опоры линии электропередачи в Верховинском районе Ивано-Франковской области, сообщается в четверг на странице Виктора Дацко в Facebook.

    По его словам, первую опору срезали еще 20 января, а вторую — 15 марта.

    "На полонине Бабиевка гуцулы спиливают металлические уголки в электроопоре линии Яворов-Ильцы, напряжением 110-кВ, которая должна была обеспечивать надежной поставкой э/э Верховинский район. Опора падает. Гуцулы допиливают остатки", — говорится в сообщении.

    Victor Datsko/Facebook
    Срезанная ЛЭП в Ивано-Франковской области

    По его словам, в "Прикарпатьеоблэнерго" возмущены случившимся. Однако он не уточнил, предпринимает ли компания какие-либо действия.

    При этом Дацко добавил, что ни один человек не задержан.

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    Менее чем за сутки, данное сообщение прокомментировали почти 1130 человек, оно собрало более 1,6 тысячи "лайков".

    Среди комментариев: "Мои горы — мой закон", "Это лечится закрытием пунктов приема металла. Кому они нужны?", "Порошенко, объясни, что происходит",  "Власть потеряла больше, чем монополию на насилие", "Попахивает вбросом на вентилятор", "Скоро безвиз, а в Альпах такие красивые стоят".

    В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий отмену ввозной пошлины на металлолом, которая в настоящее время составляет 5%. 

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