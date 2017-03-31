Спилили на металлолом. Соцсети взорвались кражей ЛЭП в Прикарпатье

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Неизвестные спилили на металлолом две высоковольтные опоры линии электропередачи в Верховинском районе Ивано-Франковской области, сообщается в четверг на странице Виктора Дацко в Facebook.

По его словам, первую опору срезали еще 20 января, а вторую — 15 марта.

"На полонине Бабиевка гуцулы спиливают металлические уголки в электроопоре линии Яворов-Ильцы, напряжением 110-кВ, которая должна была обеспечивать надежной поставкой э/э Верховинский район. Опора падает. Гуцулы допиливают остатки", — говорится в сообщении.

Victor Datsko/Facebook Срезанная ЛЭП в Ивано-Франковской области

По его словам, в "Прикарпатьеоблэнерго" возмущены случившимся. Однако он не уточнил, предпринимает ли компания какие-либо действия.

При этом Дацко добавил, что ни один человек не задержан.

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Менее чем за сутки, данное сообщение прокомментировали почти 1130 человек, оно собрало более 1,6 тысячи "лайков".

Среди комментариев: "Мои горы — мой закон", "Это лечится закрытием пунктов приема металла. Кому они нужны?", "Порошенко, объясни, что происходит", "Власть потеряла больше, чем монополию на насилие", "Попахивает вбросом на вентилятор", "Скоро безвиз, а в Альпах такие красивые стоят".

В ноябре прошлого года президент Петр Порошенко подписал закон, предусматривающий отмену ввозной пошлины на металлолом, которая в настоящее время составляет 5%.