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    Киев

    В Киеве мужчина получил 2,4 года тюрьмы за кражу шоколадок Roshen

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    Сообщается, что мужчина, который ранее уже имел проблемы с законом за кражу и был судим, украл 20 шоколадок общей стоимостью в 238 гривен.
    Молоток судьи
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева за кражу шоколадок приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы мужчину, на содержании которого находятся четверо детей, сообщается в решении суда от 12 апреля.

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    Согласно решению суда, мужчина женат и ранее уже был судим за кражу. Сообщается, что в минувшем году мужчина украл шоколадки Roshen в супермаркете "Сильпо" ТРЦ "Гулливер" в центре Киева.

    "Осмотрев выставленный для продажи товар на стеллажах, взял плитки темно-молочного шоколада Roshen "Чайка" в количестве 20 штук, стоимостью 11 гривен 90 копеек каждая, общей стоимостью 238 гривен 17 копеек", — говорится в документе.

    Уточняется, что шоколадки он положил в рюкзак, однако на выходе из магазина его остановил охранник, так как сработали спецрамки.

    Приговор может быть обжалован в Апелляционном суде Киева.

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