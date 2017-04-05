"Оппоблок": кража деталей "Вечного огня" - следствие нацистской политики

КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" потребовала найти и привлечь к ответственности похитивших бронзовые детали "Вечного огня" в центре Киева и заявила о готовности восстановить памятник.

Ранее в пресс-службе главка столичной полиции сообщили, что неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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"Оппозиционный блок" требует найти и привлечь к ответственности вандалов, надругавшихся над "Вечным огнем" в парке Славы. Мы готовы за средства партии восстановить столичный мемориал Вечной славы и требуем от правоохранительных органов обеспечить его охрану", — говорится в заявлении партии.

Политсила назвала действия похитивших элементы с мемориала "следствием нацистской политики нынешней власти".

"Мы требуем восстановления мемориала Вечной славы к 9 мая, чтобы в этот день все мы могли почтить память павших героев Великой Отечественной войны у "Вечного огня". Не дадим предать забвению память о великой победе", — подчеркнули в "Оппоблоке".

Напомним, 18 марта в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.