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    Киев

    "Оппоблок": кража деталей "Вечного огня" - следствие нацистской политики

    Тема:

    На металлолом. Украина против советских памятников (677)

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    "Оппозиционный блок" требует найти и привлечь к ответственности вандалов, надругавшихся над "Вечным огнем" в парке Славы и выражает готовность за собственные средства восстановить мемориал.
    Неизвестные украли четыре бронзовые детали Вечного огня в парке Славы в Киеве
    Украинское фото

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Партия "Оппозиционный блок" потребовала найти и привлечь к ответственности похитивших бронзовые детали "Вечного огня" в центре Киева и заявила о готовности восстановить памятник.

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    Украинское фото
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    Ранее в пресс-службе главка столичной полиции сообщили, что неизвестные похитили бронзовые детали "Вечного огня" в парке Славы в Киеве, возбуждено уголовное дело по статье "кража".

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    "Оппозиционный блок" требует найти и привлечь к ответственности вандалов, надругавшихся над "Вечным огнем" в парке Славы. Мы готовы за средства партии восстановить столичный мемориал Вечной славы и требуем от правоохранительных органов обеспечить его охрану", — говорится в заявлении партии.

    Политсила назвала действия похитивших элементы с мемориала "следствием нацистской политики нынешней власти".

    "Мы требуем восстановления мемориала Вечной славы к 9 мая, чтобы в этот день все мы могли почтить память павших героев Великой Отечественной войны у "Вечного огня". Не дадим предать забвению память о великой победе", — подчеркнули в "Оппоблоке".

    Напомним, 18 марта в Бабьем Яру в Киеве неизвестные облили красной краской памятник Елене Телиге.

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